Гибель военных в результате удара РФ по учебному центру: Зеленский созвал совещание и анонсировал важные решения

Президент Владимир Зеленский назначил совещание из-за ракетного удара России по учебному лагерю на Днепровщине, из-за которого погибли 12 военных и более 60 получили ранения. В нем примут участие министр обороны Рустем Умеров, командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатий, начальник Генерального штаба Андрей Гнатов и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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Об этом Зеленский рассказал в вечернем видеообращении в воскресенье, 1 июня. "Сегодня россияне нанесли ракетный удар по учебному лагерю на Днепровщине. К сожалению, есть потери. Погибли наши военные. Мои соболезнования всем родным и близким", – сказал глава государства.

Президент добавил, это уже не первый российский удар, из-за которого Украина теряет людей.

"Назначил совещание с участием, в частности, Михаила Драпатого, Андрея Гнатова, Александра Сырского и министра обороны Умерова после его возвращения с переговоров в Стамбуле, чтобы со всем этим разобраться", – сказал Зеленский.

По его словам, "наши все боевые ребята" нужны на фронте, в защите Украины.

"Каждый. И каждую жизнь мы должны беречь. Все решения, которые для этого нужны, будут приняты", – заверил глава украинского государства.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 июня в Сухопутных войсках ВСУ информировали, что российские военные ударили по расположению одного из учебных подразделений ВСУ, из-за чего 12 военных погибли, более 60 получили ранения. При этом отмечалось, что никаких построений или массовых сборов личного состава не проводилось, а во время воздушной тревоги большинство военных находилось в укрытиях.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатий сообщил, что подал рапорт об отставке. Это, по его словам, осознанный шаг, продиктованный личным чувством ответственности за трагедию на 239-м полигоне.

Драпатый добавил, что как командующий, не смог "в полной мере обеспечить выполнение своих приказов", "не дожал, не убедил, не изменил отношение к человеку в строю". Что известно о генерал-майоре Драпатом, читайте в материале OBOZ.UA.

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