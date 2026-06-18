Германия выделит еще $400 млн Украине на ПВО и ракеты для Patriot: Писториус раскрыл подробности

В немецком правительстве заявили, что Берлин выделит очередной транш в рамках программы PURL для закупки вооружения для украинской армии. Через этот механизм Германия профинансирует закупку американского вооружения и боеприпасов для Украины.

Видео дня

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна выделяет на эти цели еще $400 млн. Об этом он заявил во время общения с журналистами в Брюсселе перед встречей министров обороны стран НАТО.

Немецкая помощь Украине

По словам главы немецкого оборонного ведомства, Германия уже четвертый раз присоединяется к механизму PURL, через который финансируется закупка вооружения и боеприпасов для Украины. Писториус отметил, что Берлин выделит средства на необходимые боеприпасы для систем противовоздушной обороны.

Писториус заявил, что таким образом Германия "буквально каждую ночь и ежедневно спасает человеческие жизни". Кроме того, он отметил, что Германия поддержит программу Jumpstart, предусматривающую закупку ракет для систем Patriot.

"Благодаря этому предусматривают закупку управляемых ракет для систем Patriot. Мы договорились также присоединиться, выделив $200 млн на закупку управляемых ракет PAC-3. Мы двигаемся вперед", – подчеркнул глава оборонного ведомства.

Также он добавил, что Германия призывает другие страны приобщаться к финансированию закупок ракет PAC-3 для усиления украинской ПВО.

Напомним, лидеры стран "Большой семерки" выступили с заявлением по геополитическим вопросам, в котором пообещали увеличить военную поддержку Украины. Политики заявили, что готовятся увеличить поставки средств противовоздушной обороны и дальнобойных ракет.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Нидерланды выделят значительную сумму на военную поддержку Украины. 500 миллионов евро пойдут на инициативу PURL и производство украинских дронов. Амстердам и Киев также подписали соглашение об оборонных инновациях и сотрудничестве.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!