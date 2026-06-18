Нидерланды выделят €500 млн на ракеты для Patriot и производство украинских дронов: все подробности

Нидерланды выделят значительную сумму на военную поддержку Украины – 500 миллионов евро пойдут на инициативу PURL и производство украинских дронов. Амстердам и Киев также подписали соглашение об оборонных инновациях и сотрудничестве.

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Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров по итогам своего рабочего визита в Нидерланды. Он отметил лидерство Амстердама в Авиационной коалиции и поддержку программы F-16.

Глава Минобороны провел встречи с министром обороны Нидерландов Рубеном Брекельмансом, премьер-министром Робом Йеттеном, представителями парламента, оборонной промышленности и научно-исследовательской организации TNO. Также он посетил производственные мощности компании Destinus, где изготавливают ракеты Ruta для Сил обороны Украины.

"Нидерланды остаются одним из ключевых партнеров Украины в сфере обороны. Они оказывают не только одну из самых масштабных по объему, но и одну из самых качественных поддержек среди всех наших партнеров. Ее результат уже ощущается на поле боя", – подчеркнул министр обороны Украины.

Один из лучших примеров эффективной международной поддержки – Линия дронов, финансируемая Нидерландами. Сегодня примерно каждая четвертая пораженная цель на поле боя является результатом работы этого проекта.

На что Нидерланды выделят средства

Федоров поблагодарил Нидерланды за решение выделить 250 миллионов евро на PURL. Этот механизм остается критически важным для укрепления противовоздушной обороны Украины и обеспечения Сил обороны необходимыми возможностями.

Все ракеты PAC-3 для систем Patriot, которые ранее были профинансированы Нидерландами через PURL, уже доставлены в Украину.

Еще 250 миллионов евро будут направлены на поставку дополнительных БпЛА для Сил обороны Украины.

"На фронте мы систематически перебиваем российскую логистику. Уничтожаем склады, маршруты снабжения и средства ПВО. Это то, что мы называем логистическим локдауном", – отметил министр обороны.

Он рассказал об отдельном направлении сотрудничества – развитие украинского оборонного производства. В рамках программы Build with Ukraine запускается производство украинских беспилотных систем в Нидерландах.

"В ближайшее время начнется производство украинских mid-strike и deep-strike решений при финансовой поддержке Министерства обороны Нидерландов. На первом этапе все производственные мощности будут работать на нужды Украины", – сообщил Федоров.

Также стороны подписали соглашение об оборонных инновациях и сотрудничестве оборонных предприятий. Украинские технологии и боевой опыт помогают партнерам быстрее адаптироваться к вызовам современной войны. В то же время поддержка союзников позволяет быстрее масштабировать решения, которые уже доказали свою эффективность на поле боя.

На решение Нидерландов отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он выразил благодарность за оборонный пакет на сумму 500 миллионов евро.

"В частности, 250 миллионов евро на инициативу PURL, которая помогает нам защищать украинское небо и спасать жизни, а также еще 250 миллионов евро, выделенных на дроны, которые имеют важное значение на поле боя. После жестоких российских ударов по Украине, нашим городам и нашим людям эта поддержка очень своевременна, и она нам поможет. Спасибо, Нидерланды!" — написал глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, Украине больше всего не хватает американских систем Patriot, способных перехватывать российские баллистические ракеты. Именно эти комплексы остаются ключевым средством защиты от ночных ракетных ударов по украинским городам, заявил президент Владимир Зеленский.

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