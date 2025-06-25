Германия профинансирует для Украины закупку ударных дронов Ан-196: в Spiegel раскрыли подробности

Правительство Германии уже финансирует производство украинских ударных беспилотников Ан-196 "Лютый", которые относятся к классу Deep Strike (вооружение большой дальности). Берлин выделил на производство этих дронов сотни миллионов евро.

Видео дня

Об этом пишет издание Spiegel со ссылкой на источники. Эти дроны так называемого глубокого удара оснащены боевой частью, и могут преодолеть 2 тысячи километров.

По информации журналистов, на средства, выделенные ФРГ, Украина может произвести несколько сотен таких боевых дронов.

"Немецкое правительство, по информации Spiegel, финансирует производство украинских боевых беспилотников сотнями миллионов евро. В частности, оно финансирует производство беспилотника Ан-196, так называемой системы Deep Strike, которая, оснащенная боеголовкой с дальностью до 2 тысяч километров. На немецкие деньги Украина может произвести несколько сотен таких боевых дронов. Соответствующие подразделения уже обучены использованию этой системы вооружения", – говорится в материале.

Отметим, что БПЛА Ан-196 "Лютый" – это украинский ударный дрон-камикадзе дальностью более 1000 км. Беспилотник оснащен боевой частью до 75 кг и навигацией с элементами искусственного интеллекта.

Силы обороны Украины используют "Лютый" для ударов по стратегическим объектам в глубоком тылу России. Этот беспилотник наиболее известен по атакам на российскую нефтяную инфраструктуру.

Напомним, что в конце мая министры обороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров в Берлине подписали соглашение о финансировании дальнобойного оружия украинского производства. Также были заключены контракты между Киевом и немецкой оружейной промышленностью.

Как сообщал OBOZ.UA, в министерстве обороны ФРГ заявили, что первая партия украинского дальнобойного вооружения, на создание которого Германия 28 мая инвестировала сотни миллионов евро, будет готова в течение нескольких недель. Уже в течение этого года Украина изготовит значительное количество оружия большой дальности (Deep Strike).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!