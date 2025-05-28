Первое профинансированное Германией украинское дальнобойное оружие может быть готово через несколько недель: о чем идет речь. Фото

Первая партия украинского дальнобойного вооружения, на создание которого Германия инвестировала сотни миллионов евро, будет готова в течение нескольких недель. Уже в течение этого года Украина изготовит значительное количество оружия большой дальности (Deep Strike).

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Об этом говорится в сообщении на сайте министерства обороны ФРГ. Отмечается, что договоренность, подписанная украинским министром обороны Рустемом Умеровым и его немецким коллегой Борисом Писториусом, основывается на обязательстве Берлина инвестировать непосредственно в производство вооружений в Украине.

Как пояснили в немецком оборонном ведомстве, значительное количество дальнобойного оружия должно быть произведено в 2025 году, а само вооружение будет быстро доступно для Сил обороны Украины. При этом первые из таких систем могут быть развернуты уже через несколько недель.

"Значительное количество систем дальнобойного оружия должно быть произведено до 2025 года. Системы вооружения будут быстро доступны для Вооруженных сил Украины – первые могут быть развернуты уже через несколько недель. Поскольку они уже введены в действие в украинских Вооруженных силах, дополнительного обучения не требуется", – отметили в минобороны Германии.

Отмечается также, что Украина подписала контракт с компанией Diehl Defence на производство систем противовоздушной обороны IRIS-T и ракет к ним. Общая стоимость сделки составляет 2,2 миллиарда евро.

Финансирование этой закупки будет реализовываться самой Германией в рамках одобренного генерального пакета помощи на 5 млрд евро.

Что известно об украинских дальнобойных дронах

Издание "Милитарный" пояснило, что к категории Deep Strike в Украине относят дальнобойные ударные БПЛА "Лютый" и "Бобер", а также ракетные дроны "Пекло" и "Паляница".

На сегодня более 50% дронов Deep Strike уже локализовано в Украине. Эти дроны активно используются для поражения критически важных объектов на территории России – нефтеперерабатывающие заводы, нефтебазы, объекты энергетической инфраструктур.

Также ВСУ используют ряд засекреченных средств поражения на большое расстояние.

БПЛА "Лютый" считается одним из самых эффектных. Он имеет боевую часть весом 75 кг и дальность полета более 1000 километров.

UJ-26 "Бобер" называют "грозой" российских НПЗ. Он является аналогом иранского "Shahed-131". Дрон построен по аэродинамической системе качки - это позволяет ему лучше маневрировать в воздухе и повышает шансы на то, чтобы избежать ПВО и менять цель без потери подъемной силы.

Беспилотник имеет двигатель внутреннего сгорания. Дальность его полета – около 800 км.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский после встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцом заявил, что принудить Россию к переговорам можно только с позиции силы. Именно для этого Украине нужно новое дальнобойное оружие.

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