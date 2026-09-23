Германия призвала США разрешить производство ракет для Patriot в Европе

Германия призвала Соединённые Штаты разрешить производство перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot в Европе, в частности ракет PAC-3. Берлин хочет увеличить производственные мощности по выпуску этих ракет на фоне высокого мирового спроса и потребности Украины в достаточных запасах средств для отражения российских воздушных атак.

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Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, рассказывая о переговорах с министром обороны США Питом Хэгсетом в Вашингтоне на прошлой неделе. Его цитирует Financial Times.

Германия хочет производить PAC-3 в Европе

Писториус отметил, что во время встречи с Хэгсетом выступил за производство перехватчиков PAC-3 в Европе. По словам немецкого министра, Берлин предложил создать в Германии дополнительные производственные линии для американских ракет, чтобы удовлетворить значительный спрос на них.

"Мы четко дали понять… что предлагаем помочь удовлетворить огромный спрос, возникший на эти и другие американские системы, путем создания производственных линий в Европе и в Германии", – сказал глава немецкого Минобороны.

На прошлой неделе Писториус и Хегсет подписали заявление о намерениях по совместному производству американских систем вооружения в Европе. Немецкий министр отметил, что ракеты PAC-3 "в общих чертах" подпадают под действие этой договоренности, однако для запуска такого производства необходимы дополнительные переговоры.

Ключевым вопросом остается американская интеллектуальная собственность и разрешение на передачу соответствующих технологий. По словам Писториуса, необходимо получить согласие Пентагона, Белого дома и американской компании-производителя.

"В конечном итоге речь, конечно же, идет об интеллектуальной собственности. Речь также идет о том, согласятся ли на это Пентагон и Белый дом, а также сама компания. Сейчас этот вопрос изучается, и мы надеемся на положительное решение", — отметил он.

Европа уже готовится к производству Patriot

Европейские производственные мощности для ракет Patriot уже расширяются. Немецкая компания MBDA планирует в ближайшие месяцы начать в Баварии производство ракет PAC-2 по лицензии американской компании Raytheon. Речь идет об отдельной версии перехватчиков Patriot, тогда как разрешение на производство более новых PAC-3 пока остается нерешенным вопросом.

PAC-3 — это перехватчик, предназначенный, в частности, для борьбы с баллистическими ракетами. По данным Бундесвера, ракета PAC-3 имеет длину 5,2 метра, стартовую массу 312 кг и диаметр 25 см.

Именно возможность увеличить производство таких ракет является одним из ключевых вопросов из-за ограниченности нынешних мощностей. Германия рассматривает создание дополнительной производственной площадки как способ увеличить общий выпуск американских перехватчиков, спрос на которые значительно вырос, в частности из-за войны России против Украины.

Берлин также хочет производить "Томагавки"

Параллельно Германия добивается от США разрешения на лицензионное производство на своей территории крылатых ракет "Томагавк" большой дальности.

Берлин уже заключил с США соглашение о закупке этих ракет, однако американские производственные возможности ограничены, а на поставки существует длительный список ожидания. Производство по лицензии в Германии могло бы частично решить проблему доступности такого вооружения и укрепить собственные дальнобойные возможности страны.

Таким образом, Берлин пытается перейти от простой закупки американского вооружения к более широкому промышленному сотрудничеству с США, в рамках которого часть производства критически важных систем и боеприпасов будет развернута непосредственно в Европе.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что лидер США Дональд Трамп дал согласие на предоставление Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков системы "Patriot". Это стало одной из тем беседы политиков в Нью-Йорке, а именно ее закрытой части.

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