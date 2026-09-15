Германия дополнительно выделит €1 млн на ядерную безопасность в Украине: что известно

Германия дополнительно выделит 1 млн евро на укрепление ядерной безопасности в Украине. Средства будут направлены, в частности, на поддержку деятельности МАГАТЭ в условиях военных угроз для украинских атомных объектов.

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Об этом сообщает агентство dpa. Кроме того, Берлин будет просить международных партнеров присоединиться к восстановлению защитного сооружения на Чернобыльской АЭС.

Берлин готовит новую помощь для ядерной безопасности

О новом финансировании для Украины должна объявить парламентский государственный секретарь министерства окружающей среды ФРГ Рита Шварцелюр-Суттер во время конференции Международного агентства по атомной энергии в Вене.

Эти средства будут направлены на поддержку деятельности МАГАТЭ в Украине. В целом Германия уже предоставила агентству 7,3 млн евро для работы в нашей стране.

Особое внимание Берлин уделяет ситуации на Запорожской АЭС, которая находится под российской оккупацией. Крупнейшая в Европе станция с начала полномасштабной войны неоднократно оказывалась под угрозой из-за атак дронов, из-за чего приходилось запускать аварийные генераторы.

В то же время Германия будет призывать международное сообщество более активно поддерживать восстановление защитной конструкции на Чернобыльской АЭС. Онабыла повреждена в начале 2025 года, а Берлин уже заявил о готовности выделить 50 млн евро на ремонтные работы.

Напомним, в ночь на 14 февраля 2025 года страна-агрессор Россия атаковала беспилотником укрытие разрушенного энергоблока Чернобыльской атомной станции. Российский дрон с фугасной боевой частью попал в укрытие 4-го энергоблока ЧАЭС. В результате попадания российского БПЛА в обшивке саркофага на Чернобыльской атомной электростанции насчитывается 330 отверстий. Каждое отверстие в среднем 30–50 сантиметров.

Как писал OBOZ.UA, Германия передаст Украине ракеты-перехватчики PAC-2 для систем Patriot из своих запасов. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, ракеты должны помочь укрепить украинскую противовоздушную оборону перед зимой.

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