25 июня т.г. Палата предварительного рассмотрения Международного уголовного суда (МУС) выдала ордера на арест бывшего министра обороны РФ Шойгу и начальника Генерального штаба ВС РФ Герасимова. МКС установил персональную ответственность Герасимова и Шойгу за международные преступления, совершённые в период, по меньшей мере, с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года. Герасимов и Шойгу ответственны за нападения на гражданские объекты, ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры, причинение чрезмерного ущерба гражданскому населению и объектам, а также преступления против человечности.

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Ордер на арест от МУС означает, что теперь Шойгу и Герасимов могут быть задержаны и переданы в суд в 124 странах, ратифицировавших Римский устав. В целом МУС выдал ордера на арест уже шести российским высшим деятелям, причастным к преступлениям в рамках агрессии РФ против Украины. Это глава Кремля Путин, "детский омбудсмен" РФ Львова-Белова, командующий российской дальней авиацией Кобылаш, командующий Черноморским флотом РФ Соколов, а теперь также Шойгу и Герасимов.

В двух третях государств мира, ратифицировавших Римский устав, этих лиц ждёт арест и передача в руки международного правосудия. Решение МУС невозможно упразднить средствами международной дипломатии. Лиц, которым предъявлены обвинения, будут преследовать, пока не осуществится правосудие. При этом Россия делает вид, что не замечает решений международных институций, которые она всесторонне стремится унизить и уничтожить. Тем более, что решения Международного уголовного суда не замечаются Кремлём принципиально. Мол, Россия не является членом Римского устава, поэтому Москва не признает решения МУС. Напомним, что ещё в марте 2023 г. Досудебная палата МУС выдала ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.

Решение МУС было вынесено в рамках дела "о незаконной депортации детей с территорий Украины, занятых российскими войсками с 24 февраля 2022 года". Однако в России традиционно сделали вид, что это решение её не касается и Путин вроде бы не может быть арестован по "определению". В конце концов, мы наблюдаем отчаянные попытки российских властей перевести вопросы Международного уголовного суда и, собственно, ответственности за преступления против Украины в пропагандистскую плоскость. Буквально сразу после обнародования информации Международным уголовным судом о выдаче ордеров на арест С. Шойгу и В. Герасимова в ведущих российских медиа появилась дезинформация о "военных преступлениях в Харьковской области", якобы совершённых Вооруженными силами Украины. Кремль готовит целый поток циничных обвинений Украины в военных преступлениях вроде бы против собственного населения.

При таком наглом подходе России Запад должен принять серьёзные системные меры по аресту и привлечению к ответственности виновных в совершении военных преступлений и других преступлений, подлежащих юрисдикции МУС, во время войны против Украины. Выдача ордеров на арест не должна быть исключительно символическим жестом. Преследование должно практически повторить операцию, проведённую по поиску бывших нацистских преступников после Второй мировой войны. Только в таких условиях можно будет увидеть на скамье подсудимых и российских политиков, начиная с президента, и руководство, и кадровых российских военных, которые непосредственно убивали украинских граждан и отдавали преступные приказы. При этом к ответственности должны быть привлечены и российские пропагандисты, особенно из кремлёвского информационного пула, так называемые "военные корреспонденты", и блогеры, как и всевозможные так называемые "деятели" культуры, системно призывающие к насилию против граждан Украины и уничтожению украинского государства. Здесь особое место занимают идеологи "русского мира" и "русской идеи" вроде Александра Дугина и иерархов Русской православной церкви. В первую очередь это касается Московского патриарха Кирилла, который благословил войну против единоверцев в Украине и организовал военный крестовый поход против православной Украины с целью её уничтожения.

Стало ясно, что только при системном подходе к организации работы международного трибунала возможно привлечение всех виновных к ответственности. В таком важном деле не может быть исключений относительно фамилий и занимаемых должностей. В этой связи Государственный департамент США поддержал расследование Международного уголовного суда в отношении высших российских чиновников. В заявлении представителя Госдепартамента было отмечено, что "российские войска совершили зверства во время незаконного вторжения в Украину и за эти зверства должна наступить ответственность. Госдепартамент поддерживает ряд международных расследований зверств России в Украине, включая расследование, которое проводит МУС".

За каждым совершённым преступлением стоит преступник, имеющий конкретную фамилию и имя. МУС определил конкретных лиц из высшего руководства РФ, совершивших военные преступления. Против шести из них возбуждены уголовные дела, включая президента РФ Владимира Путина, бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба вооруженных сил РФ Валерия Герасимова. Это означает, что в совершении преступлений обвиняется всё высшее военное руководство РФ. Стало очевидно, что в России знак Z означает только Zло и Zверство.