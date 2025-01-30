Геращенко обвинила "Слугу народа" в разрушении парламентаризма: маты и хамство в зале ВР стали нормой
Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко во время выступления на заседании Регламентного комитета по вопросу жалобы Потураева на Петра Порошенко напомнила, что именно "слуги народа" сделали нормой в сессионном зале нецензурщину, хамство и обесценивание оппозиции.
Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская Солидарность".
"Верховная Рада Украины с первого дня пользовалась европейскими, мировыми принципами рассадки фракций. Впервые нарушили это, к сожалению, "слуги народа", когда они лишили все фракции меньшинства этой рассадки, права иметь свой сектор от трибуны и дальше до галерки, и отсадили фракции оппозиции, ненавистные им, на галерку", – напомнила Геращенко.
"Я лично обращала внимание – под стенограмму – председателя Верховной Рады на то, что в секторе "Слуги" разговаривают между собой сплошным русским матом", – сказала депутат. Она также напомнила, что и президент Зеленский в одном из недавних международных интервью употреблял русские матерные слова в адрес западных союзников Украины.
"Не просто президент Зеленский в интервью на весь мир, но и Смелянский, глава "Укрпочты", зарплата у которого втрое больше, чем у президента Трампа, выпустил соответствующую марку с матом Зеленского", – отметила Геращенко.
"Мы обращали внимание – под стенограмму, – что в нашем секторе, когда кучкуются у главы фракции Арахамии, который, к сожалению, разговаривает со всеми вами исключительно русским матом, и вы, в принципе, друг с другом на русском разговариваете, и заканчивая другими депутатами", – констатирует Геращенко.
"Если вы хотите Петра Алексеевича на полгода как лидера оппозиции лишить права присутствовать на заседании Верховной Рады Украины, как это коррелируется с открытием кластера "Основы" Европейского Союза? Это свобода слова, уважение к оппозиции, парламентаризм, сильные и независимые институты. А не когда вас Банковая обзванивает, чтобы пригласить на этот комитет и обеспечить правильное голосование", – отметила депутат.
"Мой вопрос ко всем подписантам: готовы ли вы нести ответственность за то, что вы сорвете лично вашим решением открытие кластера "Основы"?" – отметила Геращенко.
"Кстати, что касается общей тональности обсуждения, мне показалось, что сегодня мы были на комсомольском собрании, где рассматривали "хулигана Порошенко", а не говорили о том, что происходит с украинским парламентом, проблемы которого гораздо шире и глубже, чем то, что сегодня обсуждается", – считает Геращенко.
"К сожалению, у нас действительно оппозиции приходится кричать, чтобы выкричать хоть что-то, чтобы поставили на повестку дня наши законопроекты. К сожалению, у нас проблемы с тем, что мы уже месяц не работаем, находимся в непленарном режиме. И так много вещей", – констатирует Ирина Геращенко.
"Мы призываем вас остановиться в том маразме, который сейчас происходит, и поговорить о том, как нам сделать, чтобы парламент был независим от Банковой, работал как парламент, чтобы было уважение к оппозиции. И оно не в том заключается, чтобы посадить на галерку и законопроекты не ставить оппозиции, блокировать командировку. А действительно сделать, чтобы страна двигалась в ЕС и НАТО, потому что вы своими действиями это срываете", – подчеркнула Ирина Геращенко.