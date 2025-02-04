Геращенко обвинила 'Слуг народа' в объявлении войны Порошенко

Война против России входит в свою решающую стадию, и Украина должна быть сильной. Для этого власти должны прекратить атаки на местное самоуправление, военных и Петра Порошенко.

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Об этом во время выступления с трибуны заявила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

"Только что мы вернулись с линии фронта. И сказать, что ситуация тяжелая, это очень дипломатично. Подразделениям не хватает взрывчатки, оружия, дронов, РЭБов, там катастрофическая ситуация с менеджментом", – заявила депутат.

В то же время, как отмечает Геращенко, власти "объявили войну" децентрализации, военным, лидеру оппозиции Петру Порошенко и всей "Евросолидарности".

Она отметила, что "Слуги народа" решили спровоцировать парламентский кризис, когда обратились в комитет ВР с требованием лишить Петра Порошенко права на одно пленарное заседание посещать Раду.

"В условиях военного положения одно пленарное заседание длится полгода – с февраля по август 2025 года", – напомнила депутат.

"Вы хотите проголосовать за это решение? Мы требуем сегодня поставить на голосование постановление о лишении Порошенко права посещать одно пленарное заседание, и мы увидим ваше настоящее лицо", – сказала Геращенко.

Она отметила, что такое голосование показало бы, готовы ли в "СН" объединяться перед лицом врага и решать вопросы, важные для армии, вместо того, чтобы "заниматься клоунадой, заниматься уничтожением парламентаризма, заниматься уничтожением государственных институций".