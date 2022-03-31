Генсек НАТО пообещал поставлять Украине оружие так долго, как потребуется

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что Альянс будет продолжать поддерживать Украину в войне против России. Он подчеркнул, что НАТО будет поставлять оружие нашей стране так долго, как потребуется.

По словам Столтенберга, это очень важно, поскольку Украина в этой войне отстаивает свою свободу, а также общие ценности демократического мира. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Брюсселе, сообщает пресс-служба Альянса и издание "Интерфакс-Украина".

"Мы должны продолжать поставлять оружие Украине так долго, как это потребуется", – сказал генсек НАТО.

Он отметил, что союзники поддерживают нашу страну уже много лет. За эти годы они обучили десятки тысяч украинских военнослужащих. Передали современное оборудование, а также поддержали реформы.

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"Украинские силы теперь больше, лучше оснащены, лучше обучены и лучше управляются, чем когда-либо прежде. И они используют свою подготовку и свое снаряжение на передовой с мужеством, которое вдохновляет мир", – сказал Столтенберг.

После вторжения союзники оказывают еще большую помощь. В частности, они продолжают передавать оружие, а также оказывают гуманитарную и финансовую поддержку.

В то же время, генсек НАТО воздержался от конкретного ответа на вопрос о необходимости предоставить Украине наступательное вооружение.

Напомним, ранее президент Зеленский заявил, что Украина никогда не согласится на ультиматумы, выдвигаемые Кремлем в ходе переговоров о прекращении войны. Переговорный процесс – не место для ультиматумов.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Владимир Зеленский выступил перед парламентом Италии. Украинский лидер заявил, что цель Кремля – вся Европа, контроль над политикой, а также решающее влияние на жизнь и ценности граждан.

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