Гендиректор МАГАТЭ Гросси приехал в Киев: состоялись первые встречи

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси прибыл с рабочим визитом в Киев. Он провел первые встречи в украинской столице.

Об этом Гросси сообщил в своем профиле в сети Х, ранее известной как Twitter. Из Киева гендиректор МАГАТЭ отправится на Запорожскую АЭС, оккупированную российскими войсками.

"Накануне моего визита на ЗАЭС я рад встретиться с министром энергетики [Германом] Галущенко, регулятором Кориковым (председатель Госатомрегулирования – главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков. – Ред.). и Котиным из Энергоатома (президент НАЭК Энергоатом Петр Котин. – Ред.) и обсудить вопросы украинских АЭС. МАГАТЭ активно присутствует на каждом объекте, остается непоколебимым в поддержке безопасности и безопасности этих объектов", – отметил Гросси.

Он также опубликовал фотографии по встрече с украинскими чиновниками.

Напомним, в середине января стало известно, что оккупанты снова не пустили экспертов МАГАТЭ в реакторные залы трех блоков ЗАЭС. По словам Гросси, такие действия представителей страны-агрессора нарушают пять принципов, установленных Советом Безопасности ООН.

Также сообщалось, что захватчики снова установили мины по периметру ЗАЭС. Об этом 20 января заявили в МАГАТЭ.