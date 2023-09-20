Зеленский в США призвал отобрать у России ядерное оружие, ссора с Польшей обостряется: основные выводы с Генассамблеи ООН

В Нью-Йорке в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялись выступления мировых лидеров по самым актуальным вопросам, которые беспокоят человечество сегодня. Интересными для нас были выступления президентов США, Турции, ЮАР, Бразилии, Польши и, конечно же, Украины.

Кроме того, во время своего визита в США Владимир Зеленский проведет ряд встреч, от которых будет зависеть поддержка Киева со стороны Вашингтона.

Ключевыми будут его разговоры с Джо Байденом и руководителем Палаты представителей Конгресса, республиканцем Кевином Маккарти, ведь именно в Палате представителей будет решаться судьба нового пакета помощи Украине в размере 24 млрд долларов.

О чем говорили лидеры мировых государств в ООН и чего ждать от встреч с представителями властей США – в материале OBOZREVATEL.

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Байден и Эрдоган выразили поддержку Украине

Впервые за продолжительное время президент США Джо Байден стал единственным руководителем пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, участвующего в Генеральной ассамблее ООН. Лидеры Китая, России, Индии, Франции и Великобритании решили пропустить это мероприятие.

Конечно, украинцев беспокоил вопрос продолжения помощи от нашего главного союзника. Хотя глава Белого дома начал совсем с другой темы, а больше внимания уделил проблемам изменения климата, его позиция по поводу войны в Украине не изменилась – Россию нужно остановить, а помощь, от которой мир не устал, будет продолжаться.

Россия считает, что мир устанет и позволит ей жестоко обращаться с Украиной без последствий, – заявил Байден в своем выступлении на ГА ООН. - Если мы позволим расчленить Украину, будет ли обеспечена независимость любой нации? Только на России лежит ответственность за войну в Украине и только у России есть возможность немедленно прекратить эту войну и только Россия стоит на пути к миру, потому что для России цена мира – капитуляция Украины, украинские территории и дети. Ни одна нация не хочет окончания этой войны так сильно, как Украина", – добавил Байден.

"Для этой трибуны тема глобальных изменений климата – вообще одна из основных, поэтому не удивительно, что именно на это сделал акцент в своем выступлении президент США, – говорит народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко. – И все же самым острым по эмоциям все равно остался вопрос российской агрессии против Украины. На сегодняшний день это самая актуальная проблема, решение которой понимают во всем мире. Выступление Байдена лично мне понравилось, ведь он не изменил своей позиции в этом плане. Прекращение российской агрессии в интересах не только Украины и Европы, но и всего мира. Ведь война влияет на жизнь как Азии, так и Африки, которые остались большой доли украинского продовольствия из-за агрессивных действий Кремля", – отмечает Александр Мережко.

По его словам, политика этой администрации Белого дома в отношении Украины будет продолжаться и дальше – поддержка будет предоставляться столько, сколько нужно.

Но для нас главное не только удержать тот уровень помощи, который существует сегодня, но и пытаться нарастить его для ускорения победы над агрессором.

"Слова Байдена как раз и направлены на то, что Украину никто не оставит на произвол. Даже несмотря на то, что в США достаточно сложная внутриполитическая ситуация ввиду выборов президента, которые состоятся в следующем году. Достаточно показательным было также выступление президента Турции – Реджепа Тайипа Эрдогана. Который отметил политико-дипломатический путь решения вопроса российско-украинской войны, добавив, что он все равно должен базироваться только на основе территориальной целостности и суверенитета Украины. Что является важным для нас заявлением", – отметил Александр Мережко.

Совет Безопасности нуждается в реорганизации

Другой важный вопрос – реформирование Совета Безопасности ООН, был провозглашен Байденом не так уверенно, как того требует нынешнее развитие событий. Да, он отметил, что за столом должно быть больше голосов и взглядов, но вряд ли количественное увеличение постоянных членов Совета Безопасности поможет преодолеть противодействие России и Китаю, имеющим право вето на любое решение организации.

На сегодняшний день различные комиссии и структуры ООН по-прежнему играют важную роль в оказании гуманитарной помощи. Однако, как продемонстрировала война в Украине, ООН больше не пользуется необходимым авторитетом как посредник между воюющими государствами. При этом Совет Безопасности, который создавался как главный механизм поддержания мира и стабильности на планете, больше не выполняет эти функции.

"Если брать слова Джо Байдена о реформировании Совбеза ООН, то я к ним отношусь несколько критично, - говорит Александр Мережко. - Я не услышал какого-либо конкретного и действенного плана действий в этом направлении. Да, он все более конкретно поднимает этот вопрос, но что предлагает президент США – расширить состав Совета Безопасности за счет новых членов – Японии, Бразилии, Германии и Африканского Союза. Но ведь это не выход, ведь основная проблема остается не решенной – преодоление права вето, которым Китай и особенно Россия пользуются во избежание ответственности за свою политику".

По словам Александра Мережко, президент США так и не озвучил действенные механизмы осуществления указанных во время выступления изменений. Ведь раньше те же Китай и Россия выступали против любых новшеств, а решение, например, о расширении состава Совета, принимается с согласия всех постоянных членов. И все же позитивом является тот факт, что США и ряд других государств наконец-то созрели до реальных изменений в ООН.

Россию нужно остановить сейчас – потом будет уже поздно

Владимир Зеленский, 19 сентября, впервые очно, а не по видеосвязи, выступил в ООН и призвал мир остановить Россию, развязавшую великую войну.

Президент Украины остановился на нескольких угрозах, которые Россия продуцирует со времени нападения на нашу страну – ядерный терроризм, продовольственная война и массовое похищение украинских детей.

Владимир Зеленский нашел те слова и темы, которые волнуют разную аудиторию, - уверен Александр Мережко. - Продовольственный кризис, вызванный действиями Кремля, касается страны Азии и Африки, то есть Глобального Юга. Ядерная безопасность интересна всем странам, ведь при негативном развитии ситуации пострадает большое количество государств на планете. Сильным было заявление, что Россия заслуживает того, что остаться ядерным оружием – террористы не имеют права им владеть. До этого никто не решался об этом говорить так громко.

Конечно, сейчас реализовать этот шаг будет невозможно, но говорить об этом нужно. Со временем найдутся действенные механизмы.

Другая угроза, которую отметил президент – если Украине не удастся отстоять свой суверенитет, Путин превратит потенциал нашей страны в орудие войны против других государств. Это мировые лидеры должны четко понимать.

"Довольно эмоциональная составляющая выступления – заявление о депортированных украинских детях. Я согласен с президентом, то, что сегодня делает в Украине Россия – имеет очевидные признаки геноцида. К сожалению, ООН в этой ситуации беспомощна. Ведь резолюция Генеральной Ассамблеи носит только рекомендательный характер. Реально же повлиять на возвращение украинских детей домой могут конкретные страны. К примеру, президент ЮАР Сирил Рамафоса во время встречи с Владимиром Зеленским затронул проблему депортации наших детей, отметил, что они должны быть возвращены в Украину как можно скорее", – подчеркнул Александр Мережко.

Получить согласие республиканцев будет сложно

В ходе своего визита в США Владимир Зеленский проведет ряд важных встреч. Ключевыми считаются с президентом США и со спикером Палаты представителей Конгресса Кевином Маккарти. Диалог с последним обещает быть вообще достаточно эмоциональным, учитывая те заявления, которые Маккарти сделал накануне приезда президента Украины.

Как известно, Белый дом пригласил у Конгресса выделение 24 млрд долларов – как пакет на помощь Украине – 9,5 млрд должны пойти на поставку вооружений, 3,6 млрд – на военную и разведывательную поддержку, 7,3 млрд – на гуманитарную и экономическую поддержку . Именно Палата представителей должна утвердить новый пакет.

Ранее в комментарии Голоса Америки эксперты заявили, что ожидают сложных дебатов по поводу очередного пакета помощи, поскольку примерно треть республиканцев - 70 конгрессменов - вообще выступают за прекращение поставок вооружений Украине.

То, что дискуссия действительно будет сложной, свидетельствуют заявления Маккарти на брифинге 19 сентября. На вопрос журналиста - готов ли он пообещать Зеленскому и Украине выделение средств, спикер Палаты представителей США ответил: "У меня есть вопрос: где отчетность по поводу денег, которые мы уже выделили, каков его план по победе. Да, Россия - агрессор, но подотчетность Украины на расходы американских средств есть в интересах американских налогоплательщиков и они хотят это знать".

Реализовать ту программу помощи, которую предлагает администрация Байдена, можно только при поддержке Конгресса, который имеет право кошелька, как говорят в США, – продолжает Александр Мережко. – На мой взгляд, американская помощь не прекратится, но из-за ситуации с позицией Палаты представителей получить ее может стать более сложным процессом, чем он существует сегодня. Там сформировалось меньшинство радикальных республиканцев, которое является хоть и не многочисленным и все же влиятельным. Именно Маккартни и стал спикером Конгресса благодаря их поддержке. Сегодня он пытается удержаться в кресле, а потому должен учитывать их мнение. И все же я уверен, что мы получим этот пакет помощи. Что касается ответственности Украины, то со своей стороны мы делаем все, что власти США имели четкий отчет расходов выделенных средств. Что они гуляли по назначению и их а не были разворованы. Я лично вхожу в следственную комиссию Верховной Рады Украины, которая как раз занимается темой вооружения, поэтому могу подтвердить, что Украина делает все, чтобы таких рисков не было".

Спорные вопросы нужно решать кулуарно

Все больше набирает обороты скандал, связанный с ограничением экспорта украинского зерна.

Во время пресс-конференции в Нью-Йорке президент Польши Анджей Дуда не обошел этот вопрос, заявив, что по делу украинского зерна оно и польское правительство будут твердо защищать интересы польских фермеров.

Дуда сравнил действия Украины с ситуацией утопленника, который хватается за соломинку и призвал украинцев помнить о помощи, которую они получают от Польши. По его словам, находящаяся под ударом России Украина "хватается за все, что может", но Польша, хоть и поддерживает ее, должна действовать в собственных интересах.

Анджей Дуда заявил, что планировал встретиться с Владимиром Зеленским в США, однако она не состоялась из-за переноса его выступления на Ассамблее ООН. Президент Польши выразил надежду, что разговор состоится позже.

"Ситуации, когда два государства пытаются разрешить экономические противоречия – нормальная практика. Другое дело, что форма выражения позиции, которую избрали украинские и польские чиновники, неприемлема, тем более в военное время. Кажется, последние заявления как польской стороны, так и украинской преследуют цель не разрешить какие-либо противоречия, а наоборот, поднять градус противостояния сторон.

"Польша была и остается нашим важным союзником в борьбе с российской агрессией, считает Александр Мережко. – Относительно нынешнего спора ситуация действительно деликатная и связана с внутриполитической ситуацией в Польше. Надо дождаться выборов, запланированных на октябрь этого года. На мой взгляд, после этого такие вопросы решить будет гораздо проще, а резких заявлений станет меньше. Важно, чтобы встретились два президента, которые могут спокойно это решить. Конечно, отмена встречи – сигнал об ухудшении коммуникации и думаю, она все же состоится в ближайшее время. Вообще чем меньше такие вопросы выносятся на публику, тем лучше. Польша и Украина обречены на дружбу, особенно в нынешней ситуации в мире", – констатировал Александр Мережко.