Приближающийся июльский саммит НАТО в Вильнюсе вызывает в политических кулуарах стран Запада активное обсуждение роли и места Украины во взаимоотношениях с Альянсом. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга "После саммита НАТО мы обсудим стремление Украины к членству в НАТО. И я абсолютно уверен, что союзники пошлют очень сильный сигнал поддержки Украине". Это означает, что вопрос членства Украины снова откладывается на неопределенный срок.

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Евросоюз готовит "гарантии безопасности" Украине, но они не несут ничего нового

Западная пресса пишет о том, что Европейский Союз готовится предложить Украине "будущие обязательства в сфере безопасности", в рамках которых возможно расширение инициативы по подготовке украинских военных в Европе. Также рассматривается возможность направления военных миссий ЕС в Украину, если условия будут признаны приемлемыми и такой шаг будет согласован всеми членами Евросоюза. Кроме того, лидеры европейских стран обещают продолжить финансирование поставок оружия Украине через финансируемый странами ЕС Европейский фонд мира.

Более того, есть предварительная информация, что Франция может предложить собственную декларацию, которая должна прислать "очень четкий политический сигнал" Украине и России относительно гарантий безопасности. Как отмечает Financial Times, вероятно, страны Евросоюза "готовы вместе с партнерами внести вклад в будущие обязательства по безопасности Украины, которые помогут Украине защитить себя в долгосрочной перспективе, сдерживать акты агрессии и противостоять попыткам дестабилизации".

Нейтральные страны ЕС выступили против "гарантий безопасности"

Правда, еще на стадии обсуждения возможных гарантий безопасности Украины возникли препятствия в виде ряда нейтральных стран ЕС, прямо выступивших против своего участия в этом. Так, австрийский канцлер Карл Негаммер на саммите ЕС 29 июня заявил, что Австрия откажется дать необходимое согласие на подобные обязательства. "Для нас как нейтральных государств ясно, что мы не можем давать такие гарантии безопасности. Австрия, Ирландия, Мальта и Кипр четко дали понять, что возражают", – заявил он журналистам в Брюсселе.

Фактически, Австрия, которая рядом с Венгрией имеет репутацию одной из наиболее коррумпированной российскими финансами страны, сейчас разрушает общеевропейские. усилия по безопасности региона. Правда, непонятно, чем рискуют эти нейтральные страны – военного вмешательства гарантии все равно не предусматривают, от них может потребоваться разве что небольшая финансовая или организационно-техническая помощь.

Гарантии от ЕС – только поддержание статуса-кво в сфере помощи Украине

В целом можно констатировать, что будущие гарантии безопасности разрабатывает Евросоюз, а не НАТО, что коренным образом меняет ситуацию не в пользу Украины. ЕС является всего лишь политическим объединением стран, это не военный альянс, обладающий мощной армией. В этом случае Украине в очередной раз предлагают суррогат "гарантий безопасности", которые, собственно, скорее "гарантии помощи", ведь речь идет о поставках оружия, подготовке солдат, финансово-экономической помощи и т.д. Фактически Евросоюз просто предлагает закрепить действующий порядок вещей с военно-экономической помощью, выдавая это за громкие "гарантии безопасности". Следует напомнить, что печально известный Будапештский меморандум (который также не сработал) был прописан гораздо лучше, в частности в пунктах гарантий территориальной целостности Украины. И даже столь малоэффективные в случае новой войны предложения активно саботируются нейтральными "друзьями Путина" вроде Австрии, Кипра, а в будущем и Венгрии.

Военные базы Запада в Украине – единственная гарантия безопасности, кроме НАТО

Следовательно, вырисовывается очевидная неготовность НАТО к быстрому принятию Украины и попытка откупиться в виде "гарантий безопасности" Евросоюза, которые всего лишь означают продолжение уже имеющейся помощи. Поэтому в данных обстоятельствах можно определить только две альтернативы гарантиям безопасности Украины. Первое из них очень маловероятно – возвращение Украине статуса ядерного государства с соответствующим вооружением, ведь подписанты Будапештского меморандума гарантировали, но не смогли обеспечить территориальную целостность нашего государства.

Вторая альтернатива заключается в размещении войск, флота и авиации отдельных стран-гарантов на территории Украины в виде баз, совместного патрулирования воздушного и морского пространства. К этому следует призвать наиболее активные страны Запада. К примеру, Великобритания или США получают базу на Черном море и несколько их кораблей гарантируют неприкосновенность нашего морского пространства. Авиация США или Британии патрулирует воздушное пространство Украины, а части польской армии совместно с ВСУ прикрывают белорусскую границу. Румынская армия может контролировать границу с Приднестровьем, а французские и германские бригады могут прикрывать границу с Россией. Конечно, здесь могут быть любые варианты, но суть остается единственной – только мощное военное присутствие сильнейших стран Запада может обезопасить Украину и служить надежной гарантией от повторения нового вторжения со стороны России. Хотя все это можно обеспечить простым принятием Украины в НАТО и гарантией применения 5 статьи Устава Альянса в случае опасности.