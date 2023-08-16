Бывает так, что некоторые новости в комплексе заслуживают значительно большего внимания, чем каждая из них в отдельности, и обретают тогда совсем другое значение.

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15 августа пришла информация, что Индия на пригласила Украину на очередной саммит G20 (9-10 сентября в Нью-Дели), где будут руководители даже не 20, а ориентировочно 28 крупнейших стран мира, главы Евросовета и Еврокомиссии, а также представители многих солидных международных организаций (ООН, МВФ, ВБ, ВТО, МОТ, ОЭСР и др.). В числе приглашённых есть путин, в связи с чем неприглашение Украины выглядит и вовсе зловещим.

В тот же день появилось сообщение о том, что глава канцелярии генсека НАТО допустил — в норвежском Арендале — возможность заключения Украиной мира, предусматривающего возможность её вступления в НАТО в обмен на территориальные уступки россии. (В МИД Украины официально назвали такие разговоры неприемлемыми, чем подтвердили сам факт таких разговоров.)

В этот же день секретарь Совбеза Украины заявил о безальтернативности украинского мирного плана, где разве что может быть изменена последовательность пунктов.

В естественном предположении, что индийский американоориентированный премьер не мог принять такого решения о [не]приглашении самостоятельно без согласования, а руководитель аппарата НАТОвского генсека тоже вряд ли сделал своё удивительное допущение не советуясь со своим прямым шефом Столтенбергом, ситуация выглядит, мягко говоря, достаточно новой.

Невольно создаётся впечатление, что мировые лидеры обсудили сначала в Копенгагене, а затем в Джидде — БЕЗ РОССИИ — то же, что собираются обсудить в Нью-Дели — уже БЕЗ УКРАИНЫ, причём это "челночно" обсуждаемое, возможно, в какой-то степени связано с озвученным в Арендале.

Маловероятно, чтобы в Саудовской Аравии кто-то услышал от украинских представителей согласие на подобный вариант. С другой стороны, каждый, традиционно ссылаясь на трудности перевода, всегда может услышать не то, что было сказано, а то, что было нужно услышать.

Так, при известном полёте воображения даже в упомянутых словах Алексея Данилова можно, применив определённую долю фантазии, услышать желаемый кем-то намёк на то, что изменение нумерации пунктов мирного плана допускает некую смену приоритетов, при которой гарантии безопасности становятся впереди территориальной целостности и выхода на границы 1991-го года.

Особенно — когда всё происходит в один день.