Июнь и июль 2023 года были самым сложным периодом в отношениях Украины с ее самым могущественным западным союзником. Из большинства "престижных" американских СМИ на нас обрушивался мутный поток "доброжелательной" озабоченности:

"К сожалению, украинское контрнаступление не оправдывает возлагавшихся на него надежд, мы дали украинцам все необходимое для успеха, но они оказались неспособны преодолеть даже первый эшелон Линии Суровикина. Пора понять, что Украина никогда не сможет освободить военным путем оккупированные Россией территории. Пора задуматься о прекращении огня и мирном соглашении, включающем определенные территориальные компромиссы".

Бёрнс и Салливан с их лицемерной концепцией "непоражения Украины", которая на самом деле прикрывала их истинную цель — "непоражение России", казалось, безраздельно доминировали в байденовской администрации. Поставки Украине оружия, необходимого для её Победы, ими сознательно блокировались.

И тем не менее, 27 июля я счел возможным завершить свою очередную передачу из Вашингтона словами:

"Никакие обаятельные бернсы или салливаны с рыбьими глазами не смогут заставить Украину отказаться от выстраданной её героическим народом Победы. Поставят сильные мира сего ЗСУ и ATACMS и F-16. Никуда не денутся.

Сами придут и все дадут".

Как раз в конце июля наметился и с тех пор на глазах закрепляется решительный поворот в украинском вопросе, как американской администрации, так и вашингтонского политикума в целом. "Непораженцы", одержавшие было верх над сторонниками решительной и демонстративной Победы Украины, стремительно теряют свои позиции.

Триггером этого процесса стала сенсационная публикация протоколов секретных 2nd Track переговоров Томаса Грэма в Москве с высшими российскими чиновниками, которые проходили с ведома и под кураторством Салливана. Последний, естественно, бросился отрицать какое-либо отношение к этим переговорам, на которых Томас Грэм может быть слишком откровенно, но в целом дисциплинированно излагал именно салливановскую концепцию непоражения России:

"In fact, we emphasized that the U.S. needs, and will continue to need, a strong enough Russia to create stability along its periphery" (Фактически мы подчеркнули, что США нуждаются и будут нуждаться в достаточно сильной России, чтобы создать стабильность на своей периферии).

Hе менее дискредитирован оказался и Бёрнс откровениями ряда сотрудников ЦРУ о переговорах своего шефа в Кремле 2 ноября 2021 года. Оказывается, Бёрнс дал кремлевскому диктатору обещание (!), что в ходе предстоящего нападения России на Украину США не позволят жертве агрессии наносить удары по российской территории.

Ослабление позиций Салливана и Бёрнса немедленно сказалось и на тональности подконтрольных демократам СМИ.

Августовские статьи на украинскую тему, так же как июньские и июльские, начинались с тезиса о довольно скромных результатах украинского наступления. Но выводы из него делались абсолютно противоположные. Наступление не достигло намеченных целей, потому что у украинцев не было превосходства в воздухе. Мы так и не предоставили им истребители F-16. Значит, теперь коалиции надо готовиться к следующему весеннему наступлению Украины и на этот раз действительно предоставить Украине все необходимое оружие для ее и нашей общей Победы.

На государственном уровне этот новый курс был закреплен речью Блинкена 13 сентября в Высшей Дипломатической школе Университета Джона Хопкинса. Я сразу назвал ее фултонской речью Блинкина. Действительно, параллели со знаменитой речью Черчилля 1946 года очевидны.

Но Блинкен гораздо более дерзок и решителен, чем его великий предшественник. Он не объявляет новому злу новую холодную войну, которая закончится победой Запада через 45 лет. Он предлагает покончить с абсолютным злом путинизма здесь и сейчас: "Решения, которые мы примем сегодня, определят будущее человечества".

"What we’re experiencing now is more than a test of the post-Cold War order. It’s the end of it.

Russia’s war of aggression in Ukraine is the most immediate, the most acute threat to the international order enshrined in the UN charter.

One era is ending, a new one is beginning, and the decisions that we make now will shape the future".

(То, что мы переживаем сейчас, — это больше, чем просто испытание порядка, сложившегося после Холодной войны. Это его конец.

Агрессивная война России в Украине является самой непосредственной и самой острой угрозой международному порядку, закрепленному в Уставе ООН.

Одна эпоха заканчивается, начинается новая, и решения, которые мы принимаем сейчас, будут определять будущее.)

Интервью генсека НАТО Столтенберга DW 17 сентября подтвердило, что речь идет о скоординированной позиции всего альянса:

"If President Zelenskyy and the Ukrainians give up the fight, their country would not exist anymore. If President Putin and Russia laid down their weapons, we would have peace".

(Если президент Зеленский и украинцы откажутся от борьбы, их страны больше не будет. Если бы президент Путин и Россия сложили оружие, у нас был бы мир.)

Как опытный дипломат и чиновник, Блинкен представил Новый Курс администрации как решение, лично принятое и уже последовательно реализуемое Президентом Байденом.

Байдену и Зеленскому предстоит продемонстрировать 20 сентября в Нью-Йорке и 21 сентября в Вашингтоне вновь обретенное единство союзников и их несокрушимую нацеленность на ПОБЕДУ.