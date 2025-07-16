Франция не будет участвовать в закупке оружия американского производства для Украины. Соответствующее решение связано из-за стремления Парижа поддерживать собственное оборонное производство.

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Об этом сообщает Politico. Во время встречи в Овальном кабинете генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал четыре страны Северной Европы, которые вместе с Великобританией и Нидерландами поддерживают инициативу по поставкам американского вооружения Украине.

Среди упомянутых не оказалось Франции, несмотря на то, что президент Эммануэль Макрон давно призывает развивать европейскую оборонно-промышленную базу путем внутренних закупок.

Кроме того, французское правительство пытается сократить расходы бюджета и сдержать растущий дефицит, несмотря на планы усиления оборонного финансирования.

В то же время, учитывая ограниченные промышленные возможности Европы, правительство канцлера Германии Фридриха Мерца считает закупку американского оружия одним из немногих реальных путей быстрого обеспечения Украины. Несмотря на отсутствие деталей относительно конкретных заказов, Германия активно продвигает сделку по приобретению американских систем противовоздушной обороны Patriot, особенно в условиях усиления обстрелов украинских городов.

В статье отмечается, что такой подход стал заметным разворотом в позиции Мерца, который в ночь своей избирательной победы в феврале призвал как можно быстрее усилить Европу, чтобы постепенно достичь настоящей независимости от США. С тех пор его риторика претерпела существенные изменения и теперь он подчеркивает веру в приверженность Трампа к НАТО и важность трансатлантического партнерства.

В действиях Мерца проявляется типичная для Германии политическая осторожность: он быстро осознал, что с Трампом стоит строить отношения на прагматическом подходе, а не через конфронтацию.

Напомним, 14 июля стало известно о намерении Макрона существенно повысить оборонные расходы страны уже в 2026-2027 годах. Он предложил дополнительно выделить 3,5 миллиарда евро в 2026-м и еще 3 миллиарда – в 2027-м, но эти меры должны одобрить законодатели.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам президента Франции Эммануэля Макрона, в мире существует глобальная угроза свободе – и ее необходимо защитить, в частности в Украине. Это положительно повлияет на ситуацию с безопасностью во Франции.

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