Фракция "ЕС" инициировала увольнение Верховной Радой члена ЦИК Буглака, бежавшего перед войной в США
Фракция "Европейская Солидарность" инициировала постановление Верховной Рады по увольнению Юрия Буглака с должности члена Центральной избирательной комиссии.
Об этом сообщили в пресс-службе "ЕС".
"Считаем, что информация, обнародованная журналистами проекта "Радио Свобода" "Схемы", является поводом для соответствующего кадрового решения, по крайней мере с позиции морали и этики", – отметили во фракции.
В "Евросолидарности" считают, что все должностные лица, получающие заработную плату из бюджета Украины, обязаны находиться на своем рабочем месте и оставить практику проведения заседаний онлайн, поскольку "онлайн" войны не выигрываются.
"Украинские воины освобождают украинскую землю своими жизнями", – отметили в ЕС.
Как сообщал OBOZREVATEL, Буглак уехал из Украины в Соединенные Штаты Америки за 12 дней до начала полномасштабного вторжения РФ. С тех пор он проживает вместе с семьей в американском штате Флорида близ Майами, при этом сохраняет свой пост, получает зарплату и другие выплаты.