Фракция 'ЕС' инициировала увольнение Верховной Радой члена ЦИК Буглака, бежавшего перед войной в США

Фракция "Европейская Солидарность" инициировала постановление Верховной Рады по увольнению Юрия Буглака с должности члена Центральной избирательной комиссии.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе "ЕС".

"Считаем, что информация, обнародованная журналистами проекта "Радио Свобода" "Схемы", является поводом для соответствующего кадрового решения, по крайней мере с позиции морали и этики", – отметили во фракции.

В "Евросолидарности" считают, что все должностные лица, получающие заработную плату из бюджета Украины, обязаны находиться на своем рабочем месте и оставить практику проведения заседаний онлайн, поскольку "онлайн" войны не выигрываются.

"Украинские воины освобождают украинскую землю своими жизнями", – отметили в ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL, Буглак уехал из Украины в Соединенные Штаты Америки за 12 дней до начала полномасштабного вторжения РФ. С тех пор он проживает вместе с семьей в американском штате Флорида близ Майами, при этом сохраняет свой пост, получает зарплату и другие выплаты.