Флаг Украины должен находиться в штаб-квартире НАТО, – Порошенко из Люксембурга. Видео

Петр Порошенко, находящийся сейчас на сессии Парламентской ассамблеи НАТО, в интервью европейскому изданию RTL заявил, что еще до конца этого года должны начаться первые переговоры о вступлении Украины в ЕС. Он также подчеркнул, что украинская армия сейчас защищает страны НАТО от российской агрессии, поэтому Альянс должен быть заинтересован в членстве Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба "Европейской солидарности" и разместила видео из интервью Порошенко (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На вопрос о том, как закончить войну, пятый президент сказал:

"Ключ к миру не в руках Киева, Вашингтона или Брюсселя. К сожалению, он находится в руках Путина. Поэтому, пожалуйста, не продвигайте идею замораживания войны. Мое сообщение таково: пожалуйста, не бойтесь поражения Путина и его клики. Мы стоим здесь, на Парламентской ассамблее НАТО. Я горжусь, что вижу здесь украинский флаг. И я молюсь, чтобы за короткое время мы также увидели флаг Украины в штаб-квартире НАТО в Брюсселе".

"Все страны-члены НАТО, включая Люксембург, защищены не статьей 5 альянса от российской агрессии – их защищает сине-желтый щит украинских солдат", – подчеркнул Порошенко.

Он также объяснил, зачем нужна коалиция самолетов-истребителей.

"Наша цель проста: уничтожить как можно больше российских орков. Чтобы как можно больше российских войск сосредоточилось вокруг Бахмута. Это дало бы возможность организовать контрнаступление. Поэтому нам потребовалось изменение игры: сначала мы создали танковую коалицию, потом коалицию ПВО, потом коалицию дальнобойного оружия. Надеюсь, держу кулаки, после саммита G7 в Хиросиме будет коалиция по боевой авиации. Согласно стандартам НАТО, мы должны доминировать в нашем воздушном пространстве", – сказал Порошенко.

Порошенко подчеркнул, что украинский народ на этой войне защищает европейские ценности, поэтому еще до конца этого года должны начаться переговоры по вступлению Украины в Евросоюз.

"Это стало большим подтверждением того, что ценности украинского народа являются европейскими. И мы даже готовы отдать жизнь за Европу. Поэтому я горжусь тем, что моя подпись стоит под Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом. Соглашением о зоне свободной торговли, безвизом, изменениями в Конституции Украины, курсом на вступление в ЕС и НАТО. Для нас чрезвычайно важно, что мы получили статус кандидата в ЕС. И в этом году, в 2023 году, еще до выборов в европейских государствах мы должны начать первые переговоры о вступлении в ЕС. Итак, в 2023 году", – резюмировал Порошенко.