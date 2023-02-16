Financial Times опубликовало материал с целью дискредитации военной помощи Украине: в МИДе призвали провести расследование

Британская международная газета Financial Times опубликовала материал, в котором говорится о якобы увеличении контрабанды оружия, людей и товаров из Украины на фоне войны. В Министерстве иностранных дел уже отреагировали на него, заявив, что так в авторитетных западных медиа рождается дезинформация с целью дискредитировать международную военную помощь Украине.

Видео дня

Так соответствующую статью в своем Facebook прокомментировал представитель МИД Олег Николенко. Он подчеркнул, что это выгодно государству-террористу России, инвестирующему многочисленные ресурсы, чтобы помешать поставкам западного оружия нашему государству на фоне нового наступления оккупантов.

Николенко назвал очевидным тот факт, что статья Financial Times должна была усилить на Западе страх относительно того, что передающееся Украине оружие обернется против самих западных стран, попав в руки уголовных элементов.

"В прошлом году этот же автор уже публиковал похожую статью, в которой также манипулировал темой якобы контрабанды оружия из Украины. Требуем от Financial Times немедленно провести редакционное расследование обстоятельств появления материалов, имеющих все признаки дезинформации в интересах России", – подчеркнул спикер МИД Украины.

Новость дополняется...