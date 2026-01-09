'Факт заключается в том': Трамп интересно ответил на вопрос, звонил ли ему Путин после захвата танкера. Видео

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп интересно ответил на вопрос звонил ли ему российский диктатор Владимир Путин после захвата нефтяного танкера, связанного с Венесуэлой. Он отметил, что не желает поднимать эту тему, но так и не предоставил конкретного ответа.

Зато американский лидер заявил, что решение осуществить вышеупомянутую операцию не было для него трудным. Об этом он сообщил в интервью для Fox News.

Журналист спросил Трампа, звонил ли ему глава Кремля после захвата танкера.

"Я не хочу этого говорить. Но факт в том, что российские корабли...Это была подводная лодка и эсминец – они оба очень быстро отплыли, когда мы прибыли. И мы захватили корабль", – сказал американский президент.

На вопрос, была ли эта операция сложным решением для США, Трамп ответил: "Я не думал, что это будет трудное решение...".

Что предшествовало

7 января, США захватили два танкера, которые шли под российским флагом и связаны с Венесуэлой. Это судна Marinera (бывшее Bella) и Sophia. Береговая охрана армии США провела две тщательно спланированные и скоординированные операции, последовательно осуществив высадку на два танкера теневого флота. Корабль Marinera захватили в Северной Атлантике, а Sophia – в международных водах Карибского моря.

Как писал OBOZ.UA, впоследствии стало известно, что владелицей грузового корабля Marinera оказалась российская компания "Буревестмарин". Ее директором оказался предприниматель из аннексированного Крыма, Илья Бугай, который сейчас проживает в Москве.

