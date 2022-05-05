Евросоюз запускает европейский План Маршалла для Украины, – глава Евросовета

Донорская конференция, которая состоится 5 мая Варшаве (Польша), должна дать старт европейскому плану Маршалла для Украины, против которой Россия уже более двух месяцев ведет разрушительную войну. Он должен помочь государству восстановить инфраструктуру и поддержать экономику.

Об этом президент Европейского совета Шарль Мишель сказал в интервью агентству "Интерфакс Украина". По его словам, европейские лидеры должны послать сигнал о том, что будут поддерживать Украину в ее реабилитации после войны.

Мишель считает, что слов недостаточно, нужно продемонстрировать политическую волю и конкретные действия. "Нужны решения, деньги, сильная координация, нужна политическая воля", – сказал политик.

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"Во время обсуждения в Европейском совете, а также в рамках наших контактов с президентом Зеленским, мы решили, что хотим привлечь на конференцию международное сообщество, чтобы дать возможность донорам из других уголков мира продемонстрировать солидарность с Украиной", – отметил Мишель.

Он также назвал три приоритета для использования трастового фонда. По его словам, это гуманитарная поддержка для оказания помощи украинцам, пострадавшим от войны, ликвидность – кредиты и гранты для государства, а также восстановление инфраструктуры Украины.

При этом европейский политик пояснил, что цель не в том, чтобы вернуть довоенную страну, а в том, чтобы построить "современную, процветающую, устремленную в будущее Украину".

"Это значит, например, что когда будет восстановление инфраструктуры, ее важно восстанавливать в соответствии с потребностями будущего, принимая во внимание изменение климата, цифровую трансформацию мира и те проблемы, с которыми мы сталкиваемся в ЕС и с которыми сталкивается мир", – добавил Мишель.

Как ранее писал OBOZREVATEL, США, Великобритания, ЕС и их партнеры разработают для Украины "план Маршалла", который поможет восстановить страну после войны. Это позволит в кратчайшие сроки отстроить разрушенную инфраструктуру и даст толчок развитию Украины.