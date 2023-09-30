'Евросоюз для себя уже все решил насчет Украины': у Зеленского посоветовали не обращать внимания на заявления Орбана

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал скандальное заявление венгерского премьера Виктора Орбана о "препятствиях" на пути Украины к вступлению в Евросоюз. Он отметил, что слова политика никак не влияют на события в ЕС, поэтому их следует воспринимать спокойно.

Об этом Подоляк сказал в эфире телемарафона "Єдині новини" 29 сентября. По его словам, Европейский Союз уже "все решил" насчет Украины, поэтому заявления лидера Венгрии ничего здесь не изменят.

"Они не влияют на коллегиальные, коллективные решения Европейского Союза. Европейский Союз также для себя уже все решил с точки зрения того, что Украина будет неотъемлемой частью общей Европы: и в сфере безопасности, и с экономической точки зрения, и с финансовой точки зрения, и с любых других точек зрения. Потому что мы являемся уже сегодня неотъемлемой частью Европы", – подчеркнул Подоляк.

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Также, говорит он, слова Орбана не влияют и на то, что происходит в Украине, в частности, на нашу подготовку к присоединению к ЕС.

Что же касается того, что премьер-министр позволяет себе такие заявления, то он будет и дальше говорить одно и то же, убежден Подоляк, ведь Европейский Союз – это территория демократии и свободы.

Однако, когда Россия проиграет в войне, риторика Орбана сразу изменится на противоположную. Советник главы ОП считает, что тогда венгерский политик даже может стать одним из лоббистов скорейшего вступления Украины в ЕС и НАТО.

Напомним, что Виктор Орбан заявил, что предстоит найти ответы на "очень сложные вопросы", прежде чем Европейский Союз сможет даже начать переговоры о членстве Украины.

Это произошло на фоне того, что уже в декабре этого года страны-члены ЕС должны решить, сможет ли Украина начать переговоры о вступлении. Для этого требуется единогласная поддержка всех 27 членов союза.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее Виктор Орбан снова заявил, что Украина не сможет выиграть войну. Он считает, что армия российских оккупантов имеет все преимущества, чтобы достичь своего.

– Также Орбан выдал, что международным партнерам Украины нужно отказаться от убеждений насчет восстановления ее территориальной целостности и вступления в НАТО. Кроме того, он предложил Западу заключить соглашение с Путиным без возвращения в Украину Крыма.

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