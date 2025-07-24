'Евросолидарность' заявила о срыве заседания комитета ВР по блокировке партийных аккаунтов

Заседание комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации, где должны были обсудить блокирование партийных страниц местных организаций партии "Европейская солидарность", не состоялось, поскольку представители монобольшинства и СБУ не пришли.

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Об этом сообщили сопредседатель фракции Ирина Геращенко и народный депутат Владимир Арьев во время брифинга, пишет пресс-служба партии.

"В условиях полной зачистки информационного поля, отсутствия на телемарафоне наших представителей мы имеем наши партийные страницы, где представлена в первую очередь региональная информация о тех, кто служит, о наших волонтерских проектах, о законопроектах, которые мы отстаиваем в парламенте, и нашей позиции", – рассказала Геращенко.

По ее словам, СБУ заблокировала несколько региональных партийных страниц "Евросолидарности" с объяснением, что авторы "продвигали проукраинские нарративы и критиковали руководство страны-агрессора, чтобы втереться в доверие к аудитории, а потом начали критиковать украинское руководство, чем его дискредитируют".

В свою очередь Арьев уточнил, что инициировал в комитете рассмотрение этого вопроса, чтобы СБУ и Министерство цифровой трансформации, которое было исполнителем блокировки, предоставили объяснения.

"Вот, никого нет, зато мы получили письма. Вот письмо Министерства цифровой трансформации Украины, подписанное заместителем министра Александром Борняковым. Они все списывают на Службу безопасности Украины. Я цитирую: "В Минцифры поступило письмо Службы безопасности Украины от 30.01.2025 года №30/31059 о предотвращении распространения деструктивного контента, который может наносить ущерб информационной безопасности Украины. В связи с информацией, приведенной в указанном письме, Минцифры обратились к представителям социальной сети Instagram с просьбой принять меры в отношении соответствующих учетных записей", – рассказал Арьев.

По его словам, в письме говорится, что боты, которые сначала поддерживали украинские нарративы, впоследствии "скоординированно начали добавлять к общему контенту антиукраинскую риторику, в частности, с целью дискредитировать органы государственной власти в целом и президента Украины в частности".

"Фактически это признание в том, что президента Украины критиковать нельзя", – отметил нардеп.

В итоге СБУ и Минцифры нашли 185 аккаунтов в Instagram и 227 аккаунтов в TikTok, среди которых оказались и два Instagram-аккаунта "Евросолидарности".

Арьев считает, что это был "пробный шаг" по внедрению политической цензуры против партии.

Геращенко призвала СБУ "не дать втянуть себя в политику, не политизировать свою работу и прекратить давление на оппозицию".