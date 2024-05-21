'Евросолидарность' заблокировала трибуну ВР: во фракции назвали законопроекты, которые должны быть рассмотрены немедленно

Депутаты фракции "Европейская Солидарность" заблокировали трибуну Верховной Рады с требованием немедленно вынести на голосование законопроект о запрете московской церкви в Украине, создание ВСК по фортификациям и обеспечение ВСУ дронами.

Фракция настаивала на внесении этих вопросов в повестку дня на согласительном совете глав фракций и комитетов. Однако эти предложения не были поддержаны. Во время пленарного заседания Европейская Солидарность обратилась с требованием объявить перерыв в заседании, чтобы внести эти проекты на рассмотрение. Глава парламента Стефанчук перерыв в заседании объявил, однако совещание глав фракций по этому вопросу не созвал.

"Мы взяли перерыв по требованию двух фракций. Мы задаем следующие вопросы – пол года назад в первом чтении был проголосован законопроект о запрете московских попов. Эту позицию отстаивали депутаты разных фракций, и мы не понимаем, почему этот вопрос не выносится во втором чтении в повестку дня. ВСК – это инструмент оппозиции и ситуация с фортификациями и дронами тяжелая. Поэтому мы считаем, что здесь нужно объединиться и применить парламентский контроль, чтобы разобраться, кто в правительстве отвечает за фортификации, как происходят закупки дронов и как они поставляются в подразделения", – говорит сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

Также депутаты разместили плакаты у президиума с надписями: "Московская церковь убивает", "Фортификации – это защита", "Фортификации – это защита Харькова, Сум, Запорожья и каждого воина". Они скандируют: "Фортификации. Дроны. Церковь".

Мария Ионова призвала председателя Верховной Рады привести повестку дня парламенту в соответствие и не прятаться от народных депутатов.

"Может быть, вы нормально проведете свою работу хоть раз? Почему вы закрываете двери перед народными депутатами? Мы просим вас обсудить вопросы дронов и фортификаций. Поезжайте под Харьков и посмотрите, какая ситуация на фронте", – сказала она.

Ранее Петр Порошенко во время выступления с трибуны призвал немедленно создать ВСК по фортификациям.

"18 декабря я высказал твердую позицию по необходимости немедленного строительства фортификационных сооружений, состоящих из 4 элементов – обустройство собственно сооружений, устройство минных полей, противотанковых мин, заминирование и подрыв дорог, мостов, и четвертое – обеспечение радиоэлектронной разведки и РЭБовского прикрытия", – напомнил Порошенко.

"Нас уверяли, видосики показывали, что все в стране хорошо, пока мы не дождались первого удара россиян в Харьковской области. И оказывается, что либо не строили, либо воровали, либо строили не там. Парламент – это его конституционная функция – должна создать временную следственную комиссию, проект которой лежит уже 4 месяца, расследовать и обеспечить защиту воинов, гражданских и украинской территории", – подчеркнул Порошенко.

"Такая же ситуация с дронами. Мой фонд поставил 10%, 15 900 дронов от общего количества FPV, которые поставило государство. Позор!", – возмутился Порошенко. Пятый президент также призвал вынести на голосование во втором чтении законопроект о запрещении московской церкви в Украине.