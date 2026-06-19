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"Евросолидарность" стала фаворитом украинцев на выборах в Раду – я социологического опроса

Мария Шевчук
Новости политики
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Иллюстрационное фото
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Тройка лидеров на выборах в Раду: большинство определившихся со своими кандидатами украинцев готовы проголосовать за "Европейскую солидарность", партию Зеленского и партию Залужного.

Об этом свидетельствуют результаты опроса "Социально-политические настроения украинцев (июнь 2026)", проведенного New Image Marketing Group совместно с "Деловой столицей".

Первое место занимает партия пятого президента Петра Порошенко, ее поддержали бы 16,5% опрошенных среди тех, кто уже определился с выбором и готов участвовать в парламентских выборах.

Второе-третье места делят партия действующего главы государства Владимира Зеленского и политическая сила Валерия Залужного – обе по 15,9% голосов.

Партию главы Офиса президента Кирилла Буданова готовы поддержать 12,7% респондентов.

За партию "Азов" проголосуют 6,2% опрошенных.

"Батьківщина" Юлии Тимошенко имеет поддержку 6,1% респондентов.

Остальные – меньше 5%:

  • "Свобода" Олега Тягнибока – 4,8%;
  • партия Дмитрия Разумкова – 4,7%;
  • партия Третья штурмовая (Андрей Билецкий) – 3,6%;
  • партия Сергея Притулы – 2,5%;
  • "За будущее" (Игорь Палица) – 1,8%;
  • "Голос" (Кира Рудик, Ярослав Железняк) – 1,8%;
  • партия Терехова-Кима – 1,7%;
  • партия Александра Усика – 1,4%;
  • партия Алексея Арестовича – 1,3%;
  • Радикальная партия Олега Ляшко – 0,8%;
  • Другая – 2,3%.

Ниже приведена таблица, в которой можно сравнить уровень поддержки не только среди определившихся, но и среди всех респондентов.

Результаты опроса «Социально-политические настроения украинцев (июнь 2026 года)»

Опрос по интерактивной структурированной анкете проводился 12-15 июня на территории Украины (кроме временно оккупированных частей Донецкой, Запорожской, Луганской, Херсонской областей и Крыма). В нем приняли участие всего 800 интернет-пользователей (в том числе 497, которые определились с выбором) в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 3,54%.

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