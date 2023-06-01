'Евросолидарность' призвала Федорова ввести цифровую систему оповещения о ближайших бомбоубежищах – заявление фракции

Фракция "Европейская солидарность" инициирует немедленную встречу с вице-премьером Михаилом Федоровым для немедленного внедрения системы оповещения о ближайших бомбоубежищах. Для этого предлагают привлечь систему Дія.

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Об этом говорится в заявлении "Евросолидарности".

"Киевляне, которые каждую ночь просыпаются от рашистских ракет, ответственно относятся к вопросам безопасности, спускаясь в бомбоубежища и метро. К сожалению, местные власти, в первую очередь руководство ВГА, районов и соответствующих ведомств, в том числе и медицинского учреждения, продемонстрировали полную безответственность, не обеспечив доступность укрытий, что привело к страшным жертвам", – говорится в заявлении.

В "Евросолидарности" подчеркнули – недопустимо, что такая преступная халатность происходит на 16 месяце полномасштабного вторжения, во время ежедневных жестоких обстрелов столицы.

"До сих пор не в каждом доме, школе, роддоме и больнице есть укрытие. Некоторые – приватизированы частными структурами, некоторые – закрыты. И за все время после вторжения в вопросах доступности бомбоубежищ не наведен порядок.

Фонд "UNATED24" собрал сотни миллионов долларов помощи, которые должны частично пойти и на оборудование современных безопасных укрытий. Но публичных отчетов об использовании донорской помощи и адресов этих укрытий украинцы не видят", – отметили во фракции.

В "Евросолидарности" убеждены, что система Дія должна работать в том числе на безопасность граждан. Кроме сигнала о воздушной тревоге и оповещения об опасности, украинцы должны в онлайн-режиме получать информацию о ближайшем открытом бомбоубежище и укрытиях, станции метро и шелтере. А также сколько времени нужно, чтобы туда добежать.

Фракция "ЕС" инициирует немедленную встречу с вице-премьером по цифровизации М. Федоровым, чтобы обсудить внедрение системы оповещения о ближайших бомбоубежищах.

"Система оповещения должна заработать немедленно. Каждый украинец должен знать, где он может переждать опасность и защитить своих детей. Если это нужно закрепить законодательно – немедленно инициируем соответствующий законопроект. Равно как и установить уголовную ответственность за закрытые укрытия, в том числе частные", – говорится в заявлении.

Также "Евросолидарность" требует от властей отчета о суммах государственного бюджета и спонсорских средств, выделенных на укрытие и бомбоубежища.

Фракции "ЕС" во всех органах местных властей в эти дни инициировали рейды по всем укрытиям и бомбоубежищам во всех регионах Украины.

"Это должно стать общей ответственностью всех органов власти – создать условия для защиты гражданского населения... За закрытые бомбоубежища должны отвечать не стрелочники. А те, кто наделен властью и ответственностью", – заявили в "Евросолидарности".