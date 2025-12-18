'Евросолидарность' призвала Европейский совет принять решение об использовании замороженных активов РФ в пользу Украины

Европейский совет на своем заседании 18 декабря должен принять решение о репарационном кредите для Украины, а также использовании замороженных российских активов. Такой шаг позволит средствам оккупантов работать на усиление безопасности как Украины, так и ЕС, а также поможет с восстановлением украинской критической инфраструктуры, уничтоженной ударами РФ.

Об этом говорится в заявлении партии "Европейская Солидарность", которая призвала европейских партнеров Киева принять это важнейшее решение.

Далее публикуем полный текст заявления "Евросолидарности".

Сегодня состоится заседание Европейского совета. Мы обращаемся к нашим европейским союзникам с призывом принять наконец положительные решения по использованию замороженных российских активов в пользу Украины. Чтобы эти средства уже работали на усиление украинской и европейской безопасности, на восстановление украинской критической инфраструктуры, уничтоженной российским оккупантом. Мы призываем ЕС принять решение о предоставлении Украине репарационного кредита уже сегодня.

Россия не стремится к миру и не собирается менять цели своей агрессии. Ее цель – оккупация всей Украины, уничтожение украинской идентичности, геноцид украинского народа. Россия сейчас использует свою привычную тактику затягивания переговорного процесса, его имитации лишь с одной целью – сорвать решение о репарационных выплатах и замороженных российских активах. Никаких других целей у РФ нет!

Мы призываем наших европейских и американских партнеров не верить Кремлю и не позволить Москве играть мечеными картами.

Мы благодарим всех наших западных партнеров, в частности США и ЕС, за миротворческие усилия. Но мир должен базироваться на справедливости и начинаться не с соглашений за счет Украины, а с безусловного прекращения огня.

Сейчас Россия отказывается не только от устойчивого прекращения огня, а даже от рождественского перемирия. Это только подтверждает ее неготовность к миру.

После последнего раунда мирных переговоров в заявлении европейских лидеров впервые не прозвучало несколько важных для Украины месседжей: об ответственности России, усилении санкций до окончания войны, уважении к украинской территориальной целостности и суверенитету в общепризнанных границах. Зато прозвучало и о возможном ограничении ВСУ, что уже является ограничением суверенитета.

Мы понимаем, как трудно достигается мир и какими непростыми могут быть компромиссы, но призываем ЕС не поддерживать сценариев мира за счет Украины.

Обращаемся ко всем друзьям и партнерам Киева в ЕС с призывом: