'Евросолидарность' и ОО 'Дело громад' приобретут для фронта оптоволоконные FPV-дроны на 12 млн грн

Партия "Европейская Солидарность" передала ОО "Справа Громад" 12 млн грн на закупку почти полтысячи FPV-дронов на оптоволокне, а также блиндажников для военных. Волонтеры "Дела Громад", которые с начала полномасштабного вторжения системно поставляют в войска помощь, уже купили партию дронов и готовят их к отправке на передовую.

Видео дня

"Мы бы хотели, конечно, похвастаться тем, что различные госструктуры, например, ОГА, делают миллионные взносы в адрес "Справи Громад", чтобы мы помогли Вооруженным Силам Украины, но мы понимаем, что, скажем так, наши орбиты с их орбитами не совсем пересекаются. Но есть те, кто на самом деле нам помогает, это не только граждане, это и юридические структуры, и не впервые одной из таких структур является политическая партия "Европейская Солидарность", – сказал известный журналист и общественный активист Виталий Гайдукевич.

Руководитель Центрального секретариата партии "Европейская Солидарность", народный депутат Украины Максим Саврасов пояснил: "очень много наших партийцев служит по всей стране с 2014-го года, и мы стараемся, чтобы к каждому из них дошла помощь. Лучше всего это делать через "Дело Громад". Это те люди, которые закупают по лучшим ценам и передают в самые быстрые сроки. Сегодня мы передали для нужд Сил обороны 12 миллионов гривен для закупки дронов, которые вы здесь видите".

"В ближайшие дни мы отчитаемся, что мы передали эти FPV-шки, чтобы они как можно быстрее попали к нашим воинам на фронт. Вы увидите, как мы передаем эту поставку нашим подопечным. Спасибо "Европейской Солидарности", спасибо каждому из тех, кто донатит волонтерам и "Справе Громад", – говорит Председатель правления ОО Антонина Бузило.