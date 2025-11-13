На третий день скандала мы услышали заявления от различных европейских чиновников не только о выделении Украине средств, но и о "позитивных процессах очистки". Другими словами, европейцы прямо говорят: пора останавливаться в раскрутке скандала

Если в ближайшие два-три дня не будет новых подач с новыми фамилиями, с большой долей вероятности можно сказать, что скандал будет затихать. Но, Карлсон хоть и ушел, но пообещал вернуться. Первый раз этого возвращения можно ждать в начале декабря, когда Европа должна что-то решить с замороженными российскими активами и их передачей нам. Есть большое опасение, что наш скандал может стать причиной (поводом) для отсрочки решения по этому вопросу. Далее у нас есть два месяца, потому что с марта начинается критическая ситуация для бюджета. При негативном сценарии, именно в конце зимы - начале весны, вместе с бюджетными проблемами у нас в очередной раз могут начать активно вспоминать этот скандал, но уже в контексте переговоров с россиянами. Это пессимистический сценарий. Но если он будет другим, этот скандал резко сужает наше поле для внешнего маневра. Что касается внутренней истории, то как максимум, сейчас будет предприниматься попытка качнуть правительство Свириденко (ближайшие 7-8 дней для нее будут критическими). И пока шансы ее снять, без дополнительных информационно-пленочных скандалов невелики. При этом, я не верю в эффективность правительств национального доверия или технократов. Они могут лишь позволить выпустить пар на относительно короткий промежуток времени, что само по себе неплохо, но не панацея. Мы находимся в патовой ситуации. Старое правительство не устраивает большую часть общества. Но система построена так, что новое правительство национального доверия с первого дня войдет в клинч с Президентом и мы войдем в ситуацию двоевластия.

Наша проблема заключается в том, что мы находимся в глубоком управленческом кризисе. Перезагружать надо не правительство, а систему принятия решения. А это сейчас практически нереально. Да и никто из игроков точно не хочет этого делать.