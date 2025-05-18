Европейские лидеры еще раз поговорят с Трампом перед его разговором с Путиным: детали

Канцлер Германии Фридрих Мерц, что намерен снова поговорить с американским президентом Дональдом Трампом перед его разговором с российским диктатором Владимиром Путиным. Ожидается, что к беседе присоединятся, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер. В то же время участие главы польского правительства Дональда Туска остается под вопросом из-за президентских выборов в Польше, которые проходят в воскресенье.

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Об этом сообщает газета Bild. По ее данным, глава немецкого правительства во время подготовки к разговору между Трампом и Путиным вместе с четырьмя главами европейских государств и правительств согласился снова поговорить с американским президентом.

"Теперь мы согласились снова поговорить с четырьмя главами государств и правительств и американским президентом во время подготовки к этому разговору", – рассказал он.

Мерц выразил надежду на положительный результат переговоров

"Мы можем только надеяться, что сейчас есть больший прогресс", – отметил канцлер.

Издание отмечает, что он уже разговаривал с госсекретарем США Марком Рубио об американо-российском телефонном звонке, объявленном на завтра.

Как сообщал OBOZ.UA, госсекретарь США Марко Рубио заявил о намерении американского президента Дональда Трампа как можно быстрее встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, глава США уже открыто выразил желание провести такую встречу и уверен, что она необходима.

В то же время президент США Дональд Трамп заявлял, что не исключает возможности встречи с кремлевским диктатором Владимиром Путиным в Турции, если это поможет приблизить завершение войны в Украине. По словам Трампа, даже несмотря на его плотный график, он готов встретиться с Путиным "ради спасения жизней".

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