'Европейская Солидарность' призвала власти к диалогу с обществом и оппозицией – заявление партии

Партия "Европейская солидарность" призывает власти к диалогу с обществом и оппозицией. В "Евросолидарности" также требуют прекратить спекуляции по теме запрета на международной деятельности оппозиции.

Об этом говорится в заявлении политической силы, которое "ЕС" обнародовала на официальном сайте.

"Мы делали, делаем и будем делать все, чтобы обеспечить как можно быстрее членство Украины в Европейском Союзе и НАТО. Европейская и евроатлантическая интеграция были и остаются нашим кредо и стратегической целью, достижению которой подчиняются все наши действия и замыслы. Для нас ЕС и НАТО никогда не были данью моде, самопиаром, ситуативным популизмом или соломинкой для собственного политического спасения, а фундаментом нашей политики и политической программы.

Заключение Соглашения об ассоциации с ЕС, создание углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, безвизового режима, начало ряда секторальных интеграционных проектов, закрепление вступления в ЕС и НАТО в Конституцию Украины – наше политическое и ценностное наследие.

Естественно, что "Европейская Солидарность" полностью разделяет Резолюцию Европарламента о поддержке Украины, каждый ее пункт – в том числе и тот, в котором говорится о недопустимости "избирательного ограничения политической деятельности избранных народных депутатов, в том числе представляющих оппозицию". Ведь членство в ЕС, согласно четким критериям, открыт для стран, в которых работает верховенство права, демократия, свобода слова", – говорится в заявлении политсилы.

В "Евросолидарности" отметили, что считают эмоциональной и неадекватной реакцию власти на письмо Петра Порошенко к Еврокомиссару по вопросам расширения Оливера Варгеи о всестороннем соблюдении политического плюрализма и прав оппозиции.

"По логике власти, евроинтеграции вредят не действиям чиновников, которые нарушают права и свободы украинцев, а те, кто, например, обращается за защитой прав, например в ЕСПЧ или других международных институций. К сожалению, власть в Украине чувствует себя временами абсолютной и безнаказанной "Она привыкла к монологу и аплодисментам. Она избегает диалога с оппозицией и нервно реагирует на критику. Она глуха к обществу, или, как минимум, недочувствует и на этом фоне допускает многие ошибки", - отметили в "ЕС".

"Европейская солидарность" озвучила свои предложения и требования к власти.

"Первое. Откровенный диалог власти с обществом и оппозицией о военной и политической ситуации, регулярные встречи президента с лидерами парламентских фракций, которых уже не было два года.

Второе. Полная координация усилий на международной арене как в вопросах военной помощи, так и борьбы за членство в ЕС и НАТО. Этот процесс требует снятия антиконституционных ограничений на парламентскую дипломатию, которая невозможна в условиях незаконных запретов на международные командировки, которые являются политически мотивированными – сейчас, например, наказывают тех, кто не голосовал за антиевропейский закон о БЭБ.

Третье. Восстановление свободы слова, восстановление в эфире украинских телеканалов, отключенных еще весной 2022 года, открытость органов власти – возвращение журналистов в зал заседаний парламента и трансляция заседаний на канале "Рада". В то же время – закрытие подцензурного телемарафона. Он фактически финансируется за счет европейских налогоплательщиков, а стандарты там – неевропейские.

Четвертый. Прекращение давления силовиков на СМИ, бизнес, гражданских активистов и оппозицию.

Пятый. Парламентский контроль за Кабмином, регулярные дни Правительства и его подотчетность обществу", - подчеркнули в ЕС.

Кроме того, "Европейская Солидарность" призвала власти прекратить спекуляции по теме запрета на международную деятельность оппозиции.

"Сегодня все, что вредит внутреннему единству и расшатывает политическую стабильность, вредит Украине, ее международному имиджу и нашему выживанию как демократии и суверенного государства. Только совместные действия, политическая координация, максимальная мобилизация и взаимная поддержка, усиленные общим голосом власти и способны обеспечить успех и победу нашего государства как в отпоре продолжающемся российскому нашествию, так и на пути к членству Украины в ЕС и НАТО. Солидарности".