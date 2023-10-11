Европейская народная партия должна удвоить усилия по усилению санкций и конфискации активов России, – Порошенко

Петр Порошенко в Брюсселе провел встречу с президентом Европейской народной партии Манфредом Вебером.

Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская Солидарность".

"Поблагодарил за неизменную лидирующую роль нашей политической семьи "народников", к которой принадлежит "Европейская Солидарность", в усилении всесторонней политической, военной, экономической и гуманитарной помощи Украине со стороны институций и государств-членов ЕС", – пишет лидер партии в Facebook.

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Порошенко также проинформировал президента Вебера о ситуации на фронте и потребностях Вооруженных Сил Украины для эффективной обороны и освобождения временно оккупированных территорий.

"Призвал Европейскую народную партию удвоить усилия по продвижению вопросов по ужесточению санкций против агрессора и конфискации замороженных российских активов для их использования на цели восстановления Украины", – сообщил Порошенко.

В ходе встречи также обсудили процесс подготовки Евросоюза к следующей волне расширения, частью которой станет и Украина.

"Обратился к президенту ЕНП с просьбой содействовать одобрению лидерами ЕС в декабре решения о начале предвступительных переговоров с Украиной. Отдельно обсудили прогресс Украины в достижении критериев членства в Европейском Союзе. А именно об укреплении демократической устойчивости в Украине, необходимости усиления антикоррупционной политики, независимости правосудия, укрепление политического и медиа плюрализма. Договорились продолжать тесную партийную координацию по повестке дня ЕС и демократических реформ в Украине", – пишет Порошенко.

Европейская народная партия – это крупнейшее политическое объединение Евросоюза, которое включает 83 партии и партнеров из 44 стран, президента Европейской Комиссии, президента Европарламента, 10 глав государств и правительств ЕС и 3 не входящих в ЕС, 10 членов Еврокомиссии и крупнейшую фракцию в Европейском парламенте

"Европейская Солидарность" официально вошла в Европейскую народную партию в 2019 году, а сотрудничество с ЕНП началось еще в 2014-м. 13 февраля 2023 года Петр Порошенко сообщил, что партия "Европейская Солидарность" выполнила необходимые условия для получения статуса Ассоциированного члена Европейской народной партии. "Европейская солидарность" официально получила статус ассоциированного члена Европейской народной партии 10 марта 2023 года.