'Европе сейчас нужно развивать оборонную промышленность': Порошенко призвал партнеров развивать новейшие мощности своих ОПК

Петр Порошенко отметил, что публичные заявления США следует рассматривать как часть переговорного процесса. Он подчеркнул, что Украине нужно "бороться за американцев" и выйти к агрессору России согласованной позицией

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Об этом он сказал в интервью немецкой ежедневной газете Frankfurter Allgemeine Zeitung

Все, что имеет значение до сих пор, изложено в Крымской декларации. В дипломатии говорят: ничего не условлено, пока не условлено все. Публичные высказывания американцев следует рассматривать как часть переговоров. Правила остаются: ничего об Украине – без Украины. Ничего о Европе – без Европы. Мы должны координироваться и выйти к путину с согласованной позицией", – подчеркнул пятый президент.

Порошенко отметил: нужно работать над тем, чтобы держать Вашингтон на стороне Украины.

"Путин не нуждается в Крыму или Донбассе – ему нужна вся Украина, а также кризис внутри Западного демократического мира. Соединенные Штаты не могут быть просто "нейтральными": они либо на стороне свободы, Украины, Европы – либо на стороне россиян. И последнее было бы роковым. Потому мы должны продолжать бороться за американцев. Без них мы гораздо слабее, в этом нет сомнений. Это была бы катастрофа. Но даже без них мы не проигрываем эту войну", – считает Порошенко.

Он также призвал европейских партнеров направить усилия на развитие новых оборонных мощностей.

"Европе сейчас нужно развивать оборонную промышленность. Потребности после более трех лет войны с дронами стали другими. Нам не просто нужно больше танков и боевых машин пехоты. Нам, прежде всего, нужна противовоздушная оборона, системы электронной борьбы, ракеты и дроны. Очень важно, чтобы европейские санкции не ослабевали", – сказал Порошенко.

Он также перечислил условия для справедливого мира: "во-первых, никаких компромиссов по нашему суверенитету. Во-вторых, никаких компромиссов по нашей территориальной целостности. В-третьих, никаких компромиссов по отношению к нашей армии. В-четвертых, никаких компромиссов по санкциям против России. В-пятых, никаких компромиссов по членству Украины в НАТО. И в-шестых, никаких компромиссов относительно нашей демократии", – подчеркнул Порошенко.