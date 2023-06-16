Европарламент призвал Украину укреплять местное самоуправление

Резолюция Европейского парламента от 15 июня 2023 г. относительно устойчивой реконструкции и интеграции Украины в евроатлантическое сообщество (2023/2739(RSP)) зафиксировала неизменность позиции Европейского Союза в том, что органы местного самоуправления являются одной из главных основ любого демократического режима и продемонстрировали европейских политиков продолжать борьбу за свободы и ценности, которые сегодня защищаются в Украине, как в борьбе с агрессором, так и в восстановлении Украины после нашей Победы.

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В пункте 15 Резолюции Европарламент призвал украинское правительство продолжать укреплять местное самоуправление и обратило внимание на Ассоциацию городов Украины и Европейский альянс городов и регионов для восстановления Украины как важные составляющие будущей реконструкции, восстановления и восстановления.

Важность прозрачной архитектуры управления, подотчетности и надежного финансового управления, определенные в пункте 16 Резолюции Европарламента, требуют сохранения достижений реформы децентрализации, включая независимость и ответственность местного самоуправления как отдельной части публичной власти.

В пункте 17 Резолюции Европарламент предостерегает от внесения изменений в законодательство в пользу отдельных лиц за счет равных условий и прозрачности и призывает президента Зеленского не подписывать законопроект 5655 о градостроительной деятельности.

Пункт 18 Резолюции подчеркнул важность местного самоуправления в обеспечении прав граждан, включая внутренне перемещенных лиц и беженцев, на участие в управлении государственными делами.

Европарламентарии в пункте 19 Резолюции повторили требование привлекать представителей местного самоуправления и гражданского общества в Украине, а также соблюдение высоких стандартов прозрачности и подотчетности в процессах восстановления и реконструкции.

Ассоциация городов Украины благодарит каждого европарламентария за поддержку Резолюции и Европейскому парламенту за помощь Украине в борьбе с РФ, за партнерство в проведении реформы децентрализации и за постоянное сотрудничество для развития местного самоуправления Украины!