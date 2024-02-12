newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС
Валерий Чалый
Валерий Чалый

Блог | Европа проснулась и Виктору Орбану не удастся ее снова усыпить

Европа проснулась и Виктору Орбану не удастся ее снова усыпить

Комментарий венгерского премьера Виктора Орбана, что "Украину нужно сделать буферной зоной" и только в таком качестве наша страна сохранится, конечно, вызовет негативные оценки, потому что сейчас так заявлять – это лить воду на мельницу агрессора.

Далее текст на языке оригинала

Але головне, що це вже було. Україна якраз і залишалася "буферною" "сірою" зоною, що багато в чому створило ілюзію у російської верхівки про можливість захопити її собі.

Короткозорість пана Орбана просто дивує. Зрозуміло, що хочеться діяти цинічно і захистити себе за рахунок життів українців і без жертв населення Угорщини.

Але дивіться, щоб буфером між загарбниками та країнами Західної Європи не стала сама Угорщина… Це ще не в гіршому варіанті.

Але такого не буде, тому що в Європа прокинулася і Віктору Орбану не вдасться її знову приспати…

disclaimer_icon
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL поссылке...