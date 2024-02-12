Блог | Европа проснулась и Виктору Орбану не удастся ее снова усыпить
Комментарий венгерского премьера Виктора Орбана, что "Украину нужно сделать буферной зоной" и только в таком качестве наша страна сохранится, конечно, вызовет негативные оценки, потому что сейчас так заявлять – это лить воду на мельницу агрессора.
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Але головне, що це вже було. Україна якраз і залишалася "буферною" "сірою" зоною, що багато в чому створило ілюзію у російської верхівки про можливість захопити її собі.
Короткозорість пана Орбана просто дивує. Зрозуміло, що хочеться діяти цинічно і захистити себе за рахунок життів українців і без жертв населення Угорщини.
Але дивіться, щоб буфером між загарбниками та країнами Західної Європи не стала сама Угорщина… Це ще не в гіршому варіанті.
Але такого не буде, тому що в Європа прокинулася і Віктору Орбану не вдасться її знову приспати…