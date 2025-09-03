'Европа готова предоставить Украине гарантии безопасности': Макрон назвал главное условие

Страны Европы готовы предоставить Украине гарантии безопасности. Главным условием этого является подписание мирного соглашения между Киевом и Москвой. Союзники готовы идти на обеспечение стабильных условий мира в Украине.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже 3 сентября. Он подчеркнул, что безопасность Украины является гарантом безопасности в Европе.

"Мы, европейцы, готовы предоставить гарантии Украине в тот день, когда будет подписан мир. Это то, что было сказано в Вашингтоне. Та работа, которая была поставлена перед нами, проведена, и мы сегодня можем сказать: мы готовы дать политическую поддержку этим договоренностям", – сказал Макрон.

Все зависит от России

Президент Франции подчеркнул, что европейские союзники впервые демонстрируют такой уровень преданности и готовности предоставить Украине гарантии безопасности. По его словам, подготовительная работа, проведенная после Вашингтонского саммита в августе, завершена и будет политически одобрена на заседании коалиции желающих.

"Европа впервые присутствует с таким уровнем преданности и интенсивности, потому что безопасность Украины и украинцев является также нашей безопасностью", — подчеркнул Макрон.

Он добавил, что теперь окончательное решение зависит от России.

"Готова ли она к тем условиям, на которых она предлагала мир в Америке", – добавил президент Франции.

Что предшествовало

В среду, 3 сентября, накануне заседания "коалиции желающих" президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Данию и прилетел в Париж.

Кроме встречи с Эммануэлем Макроном, Владимир Зеленский в этот день принял участие в заседании глав государств и правительств Нордично-Балтийской восьмерки в Дании. Во время этой встречи политики в частности говорили об обороне нашего государства и гарантиях безопасности, а также о производстве оружия.

