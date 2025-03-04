Европа будет оглядываться на Штаты: эксперт рассказал, как будет развиваться рынок вооружений в ближайшие годы

На данный момент Украина производит 40% необходимого ей вооружения, 30% дает Европа и еще 30% – Соединенные Штаты Америки. Так что уровень зависимости от США по сравнению с 2022 годом снизился, однако полностью ее избавиться мы пока не можем.

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Европа же хоть и готова делать больше для Украины, пока она все же продолжает ссылаться на Штаты. Европейским странам трудно наверстать отставание и сделать максимум для того, чтобы самим обеспечивать Киев. Об этом в выпуске OBOZ.Talk сказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

"То есть, что бы ни предлагали европейцы в Лондоне – то ли больше оружия, то ли миротворцы, то ли новый пакт о безопасности. Каждый раз эти фразы заканчивались тем, что они говорили, что без Штатов на данном этапе мы все равно это сделать не можем. Без Штатов мы пока не имеем возможности действовать самостоятельно, потому что просто эти процессы. занимают определенное время. В это время Штаты должны дать нам возможность провести эти реформы, изменения и так далее для того, чтобы мы не пали жертвой российской агрессии", – отметил он.

Спустя три года после начала полномасштабной войны в Украине основные европейские производители оружия и весь европейский бизнес в целом приготовились к тому, что они будут жить в условиях милитаризации, когда армии будут расти, безопасность будет более значимой темой и политики будут более промилитарными.

"Сейчас европейским политикам не удастся обратиться с этого курса, потому что того уже требует не политическая воля или смелость, то требуют экономические обстоятельства. Европейский бизнес начал адаптироваться к новым реалиям безопасности", – сказал эксперт.

По его словам, сейчас любые политики, желающие удержать собственную популярность и переизбираться, будут вынуждены поддерживать Украину и создавать общую европейскую армию, вкладываться в оборону, в том числе в оборонную промышленность, потому что это, в первую очередь, очень выгодный бизнес.

Напомним: президент Франции Эммануэль Макрон призвал к значительным инвестициям в оборону Европы. Он заявил, что расходы на военные нужды должны быть установлены около 3,3,5% ВВП. Этот вопрос французский лидер намерен сделать ключевым на внеочередном европейском саммите, запланированном на 6 марта.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший командующий войсками НАТО генерал Ричард Ширрефф заявил, что даже если Украина потеряет поддержку США, ситуация не будет безнадежной для Киева из-за истощения военного потенциала России. Однако Европе больше не стоит рассчитывать на Соединенные Штаты как союзника для урегулирования войны в Украине.

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