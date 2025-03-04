Даже если Киев потеряет поддержку США, ситуация не будет безнадежной для Киева из-за истощения военного потенциала России. Однако Европе больше не стоит рассчитывать на Соединенные Штаты как на союзника по урегулированию войны в Украине.

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Об этом заявил бывший командующий войсками НАТО генерал сэр Ричард Ширрефф в интервью Times Radio. Он отметил, что российская экономика едва держится.

По словам генерала, Россия "очень ограничена" в военной технике и для ведения войны она прибегает к использованию "гражданских фургонов, колясок для гольфа и даже ослов".

"А если еще принять во внимание российскую экономику. Есть много тех, кто говорил, что российская экономика похожа на дырявый корабль и держится на плаву только благодаря отчаянным мерам. Если мы сможем дать Украине достаточно, чтобы она выжила и не дрогнула, то Россия в конце концов дрогнет", – отметил Ширрефф.

В то же время, он отметил, что прекращение огня между Украиной и Россией наступит только тогда, когда Москву заставят пойти на такой шаг.

"Россия уже дала понять, что не собирается отступать ни от одной из своих целей, которые заключаются в аннексии четырех украинских областей и постоянной нейтрализации остальной части страны", – напомнил Ширрефф.

Вместе с тем он подчеркнул, что Европа в контексте войны России против Украины "ни в коем случае не может рассчитывать на Америку как на союзника".

Напомним, по данным СМИ, в Белом доме разрабатывают план ослабления санкций в отношении России. А также США начали тайные переговоры с РФ о перезапуске "Северного потока-2".

Как сообщал OBOZ.UA, объединенные войска Европы и Великобритании больше армии РФ. Об этом заявил премьер-министр Франции Франсуа Байру. Он подчеркнул, что сильная Европа должна гарантировать свою безопасность и оборону, а также помочь защитить Украину. Сейчас же европейские страны ведут себя так, словно они слабы.

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