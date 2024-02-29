В феврале 2014 года нападение России на Украину и оккупация Крыма воспринимались многими на Западе чуть ли не как удовлетворение "исторических" претензий России к соседней стране – на фоне путинских разговоров о "сакральности" Крыма. Когда началась война на Донбассе, западные политики соглашались с мифологией "сепаратизма" и предпринимали усилия по замораживанию конфликта. Ни в том, ни в другом случае связи с Россией заморожены не были, в том числе и самые важные для Москвы – энергетические, пишет Виталий Портников для krymr.com.

В 2022 году полномасштабное нападение России на Украину рассматривалось прежде всего как война на постсоветском пространстве, которая не должна "выплеснуться" через украинские границы и уж тем более стать конфликтом России и НАТО.

В 2024 году все больше западных политиков и наблюдателей говорит, что Россия будет способна атаковать страны НАТО через несколько лет. Так что сегодня помощь Украине выглядит уже не просто как поддержка Киева в противостоянии российской агрессии, но как попытка предотвратить войны в самой Европе – что значительно меняет ситуацию.

При этом приходится признать, что не только Украина, но и Запад не были готов к такой большой и долгой войне. Ведь Россия даже не столько готовилась к войне, сколько имела возможность по крайней мере первые годы использовать весь тот арсенал, который остался ей в наследство от Советского Союза – а сейчас происходит переформатирование российской экономики, ее переход на военные рельсы ценой значительного снижения социальных возможностей государства. Но российское общество спокойно к этому относится, потому что привыкло жить в режиме затягивания поясов – к тому же Владимир Путин не жалеет денег на желающих воевать.А Западу приходится буквально сейчас возвращаться к производству оружия – потому и происходит постоянный поиск вооружений в третьих странах. Запад явно не рассчитывал, что снова окажется в режиме жестокого противостояния с тоталитарным режимом. И, кстати, тот факт, что как раз в канун годовщины нападения в России фактически демонстративно расправились с оппозиционером Алексеем Навальным, уверен, должно было продемонстрировать Западу, насколько нагло Путин игнорирует оценки цивилизованного мира и насколько далеко он готов зайти для того, чтобы продемонстрировать свою безнаказанность.

Поэтому недаром после того, как стало известно о смерти Навального, многие западные политики говорили, что лучшая возможность ответить на это преступление – помочь Украине. Поскольку именно победа Украины может создать условия для деградации и краха путинского режима.В Украине любят говорить, что войну может остановить крах режима Путина, но, мне кажется, существует скорее обратная зависимость – неспособность Путина победить в Украине может создать угрозу для его власти в будущем. И именно поэтому российскому руководителю так нужна эта война, а Западу – успех Украины.Но если бы десять лет назад, в дни оккупации Крыма, цивилизованный мир дал более адекватные оценки действиям Кремля, мы не пришли бы к нынешней ситуации и страху войны в Европе.