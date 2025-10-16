'Этот замкнутый круг': Обухов объяснил, на что рассчитывает Путин в войне против Украины

Российский диктатор Владимир Путин мечтал о полном контроле над Украиной, но в результате попал в замкнутый круг. Военное командование докладывает главарю Кремля приблизительную обстановку на поля боя, но не видят путей что-либо изменить в пользу российской армии.

Видео дня

На данном этапе войны Путину приходиться лишь удерживать позиции, местами немного продвигаться и отхватывать куски украинской земли. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал антироссийский активист, глава фонда "Стоп Российский Террор" (США) Герман Обухов.

Кремль не смог реализовать свои планы

По словам активиста, российский диктатор хотел бы улучшить свои позиции в войне против Украины, но для этого у него недостаточно ресурсов. Обухов отметил, что для того, чтобы переломить ситуацию на пользу Москвы, российской армии понадобиться порядка двух миллионов человек.

"Он хотел бы что-нибудь изменить, но не может. Чтобы изменить положение на поле боя, нужно привезти в Украину миллионов два обученных, одетых военнослужащих, солдат и офицеров. Но где же он их возьмет? Северокорейская армия вряд ли пошлет в Украину два миллиона. Может, несколько десятков тысяч, но они ничего не изменят. Китай точно не пошлет. Добровольцы – это не масштабное решение", – рассказал активист.

Обухов добавил, что изменить ситуацию на поле боя Путин не в состоянии, поэтом он может только удерживать позиции. Кроме того, он прогнозирует, что в ближайшей перспективе обстановка на фронте не измениться, ведь зимние условия погоды не позволят совершать масштабные маневры войск.

Россия способна протянуть еще два года

Также активист уверен, что ситуация для России будет ухудшаться, ведь Украина будет получать все больше и больше оружия. По его словам, появление дальнобойных возможностей станет серьезной опасностью в части разрушений в самой России.

Кроме того, Обухов надеется, что через год в США, вероятно, произойдут серьезные изменения, и после того, как республиканцы потеряют Сенат и Конгресс, Путину станет очень несладко.

"Я не даю никаких прогнозов, но, по моему мнению, Россия способна протянуть еще два года, но никак не 10-15 лет. Конечно, этот термин можно сократить. Все зависит от ряда обстоятельств, усилий правительств и гражданского общества. Проценты давать сложно – 50 или 90%. Посмотрим, буду ли я прав. Но во многих своих прогнозах я был очень близок тому, что происходило и происходит", – сказал Обухов.

Напомним, страна-агрессор Россия подготавливает почву для задействования резервистов в войне против Украины. "Специальные учения" могут проходить непосредственно на поле боя на территории соседнего государства.

Как сообщал OBOZ.UA, военно-политическое руководство России готовится к объявлению мобилизации резервистов для участия в войне против Украины. Таким образом Кремль хочет поддержать темп боевых действий за счет личного состава действующего резерва.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!