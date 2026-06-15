"Этот монастырь был известен ещё тогда, когда Москва была лесом": Сикорский резко отреагировал на удар Путина по Киево-Печерской лавре

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на удар по Киево-Печерской лавре, нанесенный во время российской атаки на Киев. В своем посте дипломат подчеркнул историческое значение монастыря.

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Также высокопоставленный чиновник выразил надежду на изменение отношения части христиан к российскому диктатору Владимиру Путину после инцидента. Об этом Радослав Сикорский сообщил в соцсети X.

Пост польского министра был опубликован после сообщений об ударе по Киево-Печерской лавре во время российской атаки на столицу Украины.

В своем сообщении Сикорский написал, что Киево-Печерская лавра была известным православным монастырем еще тогда, когда Москва не играла никакой исторической роли.

"Возможно, Путин нанес удар по Печерской лавре, потому что этот православный монастырь в Киеве уже был известен, тогда как Москва еще была лесом", — – отметил глава польской дипломатии.

Нападение на святыню заставит христиан в разных странах пересмотреть свое отношение к российскому президенту.

"Я надеюсь, что эта возмутительная атака избавит христиан по всему миру от абсурдной мысли, будто старый полковник КГБ является защитником веры", — – написал Сикорский.

Напоминаем, что в ночь на 15 июня государство-агрессор РФ в очередной раз осуществило масштабный обстрел Украины. Взрывы раздавались в Киеве, Днепре, Харькове.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что удар страны-агрессора России по Киево-Печерской лавре, в результате которого значительные повреждения получил Успенский собор этой православной святыни, является фактом разрушения не только истории Украины, но и истории России. Перечень объектов, подвергшихся атакам в последнее время, может свидетельствовать о попытках агрессора уничтожить историко-культурное наследие Украины.

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