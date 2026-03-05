Без роскоши и путешествий: украинка раскрыла сумму для жизни в мусульманской стране Европы

Об Албании существует немало мифов – в частности, что это опасная закрытая страна с низким уровнем жизни. Да, это одна из немногих преимущественно мусульманских стран Европы, но для комфортной жизни здесь украинцам понадобится около 3 тыс. евро на семью в месяц.

Об этом в своем видеоблоге в TikTok рассказала украинка Соломия Черная (@soloma.travel). Девушка признается, что которая переехала в Албанию в 2025 году перезимовать, а осталась жить.

Стоимость жизни в Албании

Соломия подсчитала, сколько денег нужно, чтобы прожить в Албании семье из трех человек с ребенком школьного возраста. Сумму она определила, как говорит сама, "чисто на базовые потребности". Итак, в список ее ежемесячных расходов попали:

аренда жилья – около 500 евро вместе с коммунальными услугами;

– около 500 евро вместе с коммунальными услугами; продукты – 700-1000 евро (но, если скупаться не в супермаркетах, а на рынках, то может выходить немного меньше);

– 700-1000 евро (но, если скупаться не в супермаркетах, а на рынках, то может выходить немного меньше); один поход в ресторан – ориентировочно 30 евро;

– ориентировочно 30 евро; кофе с собой – в среднем 2 евро.

"В базовые потребности еще учтем медицину. Украинцы обычно ходят здесь к частным врачам, и это ориентировочно 30 евро за визит. Ну, и плюс лекарства и операции", – объясняет Соломия.

Поскольку она имеет сына, одной из ее базовых потребностей была частная англоязычная школа. Один месяц в ней стоит 500 евро.

Таким образом женщина подсчитала, что в целом для комфортной жизни в Албании она тратит 3000 евро в месяц. "Конечно, это без учета путешествий или крупных покупок", – отмечает украинка.

Албания или Испания: что выбрать

В другом видео Соломия объяснила, что выбирала для жизни между Албанией и Испанией. В пользу первой служил ряд факторов:

стоимость аренды и соотношение "цена/качество жилья";

бюрократия – оформить документы в Албании очень просто и быстро (по словам блогера – );

стоимость англоязычной частной школы – в Албании они намного дешевле.

безопасность – сама девушка называет Албанию самой безопасной страной Европы.

В то же время, по ее словам, на работу в этой стране рассчитывать не следует. Зарплаты в Албании низкие, а вакансий мало.

Как уже сообщал OBOZ.UA, по подсчетам Центра экономической стратегии, количество украинских беженцев в мире достигло 5,6 млн человек, тогда как темпы выезда в 2025 году по сравнению с предыдущим замедлились. В то же время по разным сценариям – оптимистический, нейтральный и пессимистический – вернуться могут от 1,3 до 2,2 млн украинцев.

