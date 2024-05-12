Это вопрос выживания государства: Порошенко объяснил, почему членство в НАТО жизненно важно для Украины

Украина должна объединить все усилия для того, чтобы на Вашингтонском саммите НАТО получить приглашение в Альянс. Это жизненно важно для украинской государственности и для стабильной ситуации в Европе.

Об этом сказал Петр Порошенко в интервью журналисту Питеру Залмаеву.

Он пояснил, что с этой целью убеждал немецких политиков во время визита в Берлин принять соответствующую резолюцию Бундестага по поддержке приглашения Украины.

"Что нам нужно сделать до того, как в Вашингтоне будет саммит? Первый. Мы должны мобилизовать все страны-члены НАТО для того, чтобы оставить решение на определение Вашингтона. И дальше уже, используя поддержку наших партнеров, коллег-конгрессменов, обеспечить решение о приглашении. Это еще далеко не членство, но это прямой указатель – как закончить войну", – сказал Порошенко.

"Мои аргументы для немцев были очень веские. Я говорил, что без членства Украины в НАТО война не будет окончена. Вы хотите мира? Открывайте ворота для Украины в НАТО. Вы хотите стабильной ситуации безопасности на континенте? Пожалуйста, открывайте дверь. Потому что Россия разрушила любые другие формы гарантий безопасности, чем 5 статья Вашингтонского соглашения. И ничего кроме НАТО больше не защищает", – подчеркнул Порошенко.

"Я не верю в какие-либо двусторонние гарантии безопасности, потому что в свое время я хотел воспользоваться Будапештским меморандумом, и пригласил очень простую вещь – о срочных консультациях по безопасности в соответствии с Будапештским меморандумом. Это единственное, о чем там прописано. Мы не получили даже этого", – напомнил пятый Президент.

"Россия стала разрушителем послевоенной системы безопасности в мире, которая базировалась на Совбезе ООН. Когда страна – постоянный член, обладающая правом вето, является агрессором – система разрушена", – объясняет Порошенко.

"И потому для нас членство в НАТО – это вопрос жизни и смерти. И поэтому перед Вашингтоном делегации – президентская, правительственные, парламентские, делегации общественных активистов, делегации церковных деятелей – все, кто может, должны изо дня в день работать, доносить. И сделать это очень важным, может быть, приоритетным вопросом внутренней политики каждого государства", – отмечает Порошенко.

"Сейчас готовятся выборы в Европарламент, до них осталось меньше месяца. Вопрос членства Украины в НАТО должен быть той консенсусной позицией, что тот, кто против членства – прямо, косвенно, сознательно, бессознательно, но работает на российский интерес. И значит, работает против безопасности в Европе", – объясняет лидер "Евросолидарности".

"Давайте честно говорить с людьми. Это вопрос выживания государства. Без НАТО у Украины огромный риск за годы при продолжении войны потерять государственность. И сегодня мы должны защитить эту государственность", – резюмирует Порошенко.