'Это важный и символичный визит': спикер Верхней палаты парламента Австрии впервые посетила Украину. Фото

В Украину с официальным визитом впервые прибыла спикер Верхней палаты Парламента Австрии Андреа Эдер-Гичталер. Она встретилась во Львове с заместителем председателя Верховной Рады Еленой Кондратюк.

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Должностные лица провели переговоры, ряд рабочих встреч и посетили социальные объекты. Подробности раскрыты в сообщении на официальном веб-портале Верховной Рады Украины.

В сообщении отмечается, что Эдер-Гичталер в рамках первого визита в Украину провела двустороннюю встречу с Кондратюк. В программе посещения Львова были ряд других рабочих встреч и визиты на социальные объекты.

"Это важный и символический визит солидарности на фоне ужасных ракетных атак Российской Федерации на Кривой Рог и Сумы, в результате которых погибли и пострадали много гражданских и дети", - подчеркнула Кондратюк.

Сама же спикер австрийского парламента подчеркнула, что в эти тяжелые для украинского народа дни "наши сердца сражаются вместе с Украиной", она также подчеркнула, что Австрия оказывает значительную гуманитарную поддержку Украине и входит в международную коалицию по возвращению украинских детей.

"На днях Нижняя палата австрийского Парламента одобрила резолюцию по похищенным РФ украинских детей. Андреа заверила, что возглавляемая ею Верхняя палата также рассмотрит подобный документ", – сообщила вице-спикер ВРУ.

Кондратюк добавила, что Австрия является нейтральной в военном отношении страна. Несмотря на это, официальная Вена "не может и не будет оставаться равнодушной к тяжелым гуманитарным последствиям российской агрессии, с которыми сталкиваются украинцы".

"Австрия заинтересована в приобщении к инициативам по строительству школьных бомбоубежищ для украинских детей. Несмотря на войну, австрийский бизнес также остается работать в Украине и вносит значительный вклад в нашу экономическую устойчивость", – подчеркнула Кондратюк.

Она также напомнила, что с начала полномасштабной войны Австрия предоставила Украине 2,9 млрд. евро гуманитарной и финансовой помощи.

Напомним, некоторое время назад Кондратюк уже подтверждала, что Австрия заинтересована в восстановлении Украины и продолжит оказывать гуманитарную помощь. Такое заявление она сделала после встречи в Вене с президентом Национального совета Австрии Вальтером Розенкранцем.

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