"Это уже было в 22-м году": Зеленский предупредил, что из-за агрессии РФ продовольственная безопасность в мире вновь может оказаться под угрозой

Продовольственная безопасность в разных странах мира вновь может оказаться под угрозой. Причиной может стать то, что Россия снова блокирует вывоз зерна из Черноморского региона.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своём видеообращении. По его словам, это объясняет, почему Москва атакует украинские агропредприятия.

Что известно

По словам главы государства, Министерство иностранных дел Украины должно проинформировать всех партнеров и представителей международных организаций о последствиях российских атак на украинские порты и аграрную сферу.

"Это уже было в 2022 году, когда из-за российской агрессии продовольственная безопасность в разных частях мира оказалась под угрозой. На Ближнем Востоке, в Северной Африке, во многих других регионах мира. И сейчас из-за российской блокировки вывоза зерна из Черноморского региона может быть нанесен новый удар, серьезный удар по стоимости жизни в таких странах, как Египет, Ливия, многих других стран, которые зависят от импорта зерновых и продуктов переработки зерновых", – пояснил глава государства.

Он подчеркнул, что Киев готовится противодействовать этому, поэтому будет максимально координировать свои действия со всеми союзниками, которые могут помочь"защитить нормальную жизнь" от России. Президент также добавил, что за удары по украинским портам и аграрным предприятиям Россия понесет ответные меры.

Что предшествовало

Днем 19 июля российская оккупационная армия атаковала торговое судно под флагом Гвинеи-Бисау, которое вышло из порта после погрузки кукурузы. На борту находились 17 граждан Сирии и Индии, а также гражданин Украины – лоцман филиала "Дельта-лоцман" ГП "АМПУ".

Кроме того, Россия атаковала три торговых судна в акватории Черного моря, вблизи Одессы. В результате удара погиб капитан одного из судов и еще двое моряков, трое получили ранения. Были атакованы суда под флагами Танзании и Либерии.

Также был поражён корабль под флагом Маршалловых островов, в результате чего была повреждена надстройка судна. В результате атаки погибли двое членов экипажа, на борту возник пожар.

Напомним, в Чёрном море у берегов Одессы Россия дважды атаковала торговый корабль под флагом Палау. Балкер перевозил почти 2,8 тысячи тонн кукурузы, на нем вспыхнул пожар, восьмерых членов экипажа удалось спасти.

Как сообщает OBOZ.UA, российская армия атаковала портовую инфраструктуру Одесской области. Из-за этого на пришвартованном коммерческом судне под флагом Республики Того, которое перевозило минеральные удобрения, вспыхнул пожар, в результате чего пять человек погибли, еще двенадцать членов экипажа получили ранения.

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