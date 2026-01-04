Это угрожает всем: The Guardian объяснил опасность "путинизации США" при власти Трампа

Спецоперация Соединенных Штатов Америки в Венесуэле может иметь основания "путинизма" в действующей политике Вашингтона. Таким образом, военная мощь и ресурсная заинтересованность становятся главными инструментами влияния.

Видео дня

Об этом пишет британская газета The Guardian. Предполагается, что президент США Дональд Трамп не обходит правила, а разрушает их, и последствия этого не ограничиваются одним только Каракасом.

Что происходит в США

Как сообщается, наиболее тревожным оказалось то, что американские ССО выполнили задание. Убеждение Трампа во всемирном всемогуществе и его стремление захватить территории и природные ресурсы других стран до сих пор сдерживались его страхом ввязаться в зарубежные войны. Однако ситуация в Венесуэле открыла путь к дальнейшим силовым действиям.

Он также заявил о том, что не боится вводить армию в Венесуэлу для защиты своих интересов.

"Много хорошего планирования, много отличных, замечательных военных людей. Это была блестящая операция", – сообщил американский президент в интервью газете The New Yоrk Times.

Мотивом Вашингтона может быть не правосудие, и не демократия, а интерес к венесуэльской нефти, о чем сам говорил глава Белого дома. После свержения режима Мадуро, Трамп заявлял, что США берут опеку над нефтяной промышленностью страны и будут продавать большие объемы нефти.

Тревожные сигналы для других стран

Ряд стран уже беспокоится из-за высадки сил спецопераций США в Каракасе. Дональд Трамп неоднократно заявлял о своей поддержке протестующих в Иране, готовясь объявить войну Корпусу стражей исламской революции и режиму аятолл, продолжал угрозы в сторону Дании относительно претензий на Гренландию, а недавно впервые открыто пригрозил Кубе. Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что Гавана должна"постоянно видеть перед собой" то, что произошло в Венесуэле.

Мировые аналитики отмечают, что мир радикально смещается от системы международных правил к конкуренции сфер влияния, где решающую роль играет армейская мощь. По мнению журналиста-аналитика Дэвида Роткопфа, происходящее может стать"путинизацией внешней политики США".

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп предположил, что армия США может начать аналогичные спецоперации на Кубе, или в Колумбии. Глава Белого дома считает, что кубинский народ имеет право процветать, из-за чего Вашингтон может поддержать свержение остатков режима братьев Кастро.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!