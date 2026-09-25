"Это спасло бы жизни": Стубб попросил Маска расширить покрытие Starlink для Украины с целью поражения баллистических пусковых установок в РФ

Президент Финляндии Александр Стубб призвал владельца SpaceX Илона Маска расширить покрытие спутникового интернета Starlink в Украине, чтобы украинские войска могли поражать российские пусковые установки баллистических ракет. Речь идет об объектах, расположенных на оккупированной территории Украины и в России.

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Об этом финский лидер рассказал в интервью Reuters в Нью-Йорке накануне Генеральной Ассамблеи ООН. По словам Стубба, такой доступ к Starlink мог бы помочь спасти жизни.

"Я призвал Маска предоставить украинцам возможность использовать Starlink в районах, где расположены пусковые установки баллистических ракет — либо на оккупированной территории Украины, либо в России — для стратегических целей, ведь это помогло бы спасти жизни", — сказал Стубб.

Спутниковый интернет Starlink заработал в Украине вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году. С тех пор система стала важным средством военной связи и, в частности, используется для управления беспилотниками.

В то же время спутниковая связь Starlink недоступна над территорией России. Украинские чиновники считают, что его активация для нужд Украины на территории РФ позволила бы поражать мобильные пусковые установки баллистических ракет, расположенные в нескольких сотнях километров от украинской границы.

Стубб также обозначил три главные потребности Украины в преддверии зимы.

"Во-первых, это противовоздушная оборона, и даже Starlink в определенной степени мог бы стать здесь хорошим средством защиты от воздушных атак. Во-вторых, энергетические объекты на зиму. Третье – деньги. Именно над этим мы и работаем", – сказал финский президент.

Он добавил, что партнеры готовят для Украины зимний пакет помощи, поскольку не ожидает завершения войны до наступления зимы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина неоднократно просила разрешить использовать дроны с терминалами Starlink для нанесения ударов по российским военным объектам. В частности, речь шла о возможности наносить удары на расстоянии до 200 км вглубь территории РФ, в том числе по пусковым установкам баллистических ракет.

Илон Маск обсуждал этот вопрос с бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым. Зеленский также обращался к американскому миллиардеру по поводу использования Starlink для таких ударов, однако Маск заявлял, что сначала соответствующее политическое решение должен принять Белый дом.

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