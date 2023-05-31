'Это самое важное': Зеленский рассказал о работе по возвращению в Украину похищенных оккупантами детей

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об открытии Центра защиты прав ребенка, который будет противодействовать преступлениям России против украинских детей. Сейчас домой уже возвращен 371 ребенок, похищенный российскими захватчиками.

Видео дня

Видео с открытия Центра защиты прав ребенка глава государства опубликовал в своем Telegram. Он отметил, что ознакомился с планом действий Bring Kids Back UA, и подчеркнул, что украинские власти, зарубежные правительства и международные организации объединяют свои усилия для возвращения на родину всех маленьких граждан Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Хочется вернуть детей в Украину, и как можно скорее, пока они дети. Это – самое важное!" – подчеркнул президент.

"Я нам откровенно желаю вернуть всех детей домой, в Украину, и полностью поддерживаю эту программу. Спасибо всем, кто помогает Украине на этом пути", – добавил Зеленский.

Напомним: ранее уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец поделился радостной новостью, ставшей результатом его команды. К родным маме и папе вернулась 6-летняя Анна-Мария, похищенная оккупантами и вывезенная на территорию РФ из временно захваченного Мариуполя.

Родители девочки защищали родной город в первые месяцы после вторжения, после чего попали в плен в вражескую армию. После освобождения из плена они обратились в Офис омбудсмена с просьбой помочь в возвращении ее дочери.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– уполномоченная президента Украины по правам ребенка Дарья Герасимчук сообщила, что депортированных временно захваченных территорий Украины детей российские оккупанты содержат в более чем 70 лагерях в России. Несовершеннолетних постоянно перевозят, чтобы украинская сторона не смогла найти их;

– президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна-агрессор Россия должна немедленно вернуть в Украину принудительно вывезенных детей. Он призвал сделать это безотлагательно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!