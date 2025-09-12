'Это сильный сигнал поддержки Украины': Свириденко обсудила с главой МИД Британии совместное производство оружия и санкции против РФ

Украина будет вместе с Великобританией создавать совместные предприятия по производству оружия. Двустороннее сотрудничество будет базироваться на основе Соглашения о свободной торговле между Украиной и Британией. Также Киев и Лондон "усилят и синхронизируют жесткие эффективные санкции" против страны-агрессора России.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко после встречи с министром иностранных дел Соединенного Королевства Иветт Купер. Глава украинского правительства определила, что первый зарубежный визит главы МИД Великобритании именно в Киев – "это сильный сигнал поддержки Украины".

"Мы обсудили сотрудничество в сфере оборонного производства и создание совместных предприятий, а также двустороннее сотрудничество на основе Соглашения о свободной торговле между Украиной и Великобританией", – отметила украинский премьер.

Также стороны обсудили усиление нашей противовоздушной обороны и экономическое давление на Россию.

"Согласовали позиции, что необходимо и в дальнейшем усиливать и синхронизировать жесткие эффективные санкции. Они должны быть направлены на источники, которые питают российскую военную машину, и на тех, кто помогает агрессору обходить ограничения", – добавила Юлия Свириденко.

Что предшествовало

В Кабинете министров Соединенного Королевства в начале сентября произошли перестановки на фоне отставки Анджелы Рейнер с должности вице-премьер-министра и заместителя лидера Лейбористской партии. Вместо нее вице-премьером стал Дэвид Лемми, который до того возглавлял внешнеполитическое ведомство.

Самого Лемми на посту главы МИД сменила Иветт Купер, которая ранее была главой Министерства внутренних дел Британии.

Именно во время пребывания на посту главы МВД Иветт Купер и ее муж Болсу Купер предоставили убежище украинской семье, которая была вынуждена бежать от войны.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине Иветт Купер уже объявила, что Лондон выделяет для Киева более 164 миллионов евро на гуманитарную помощь населению в прифронтовых районах и ремонт электросетей.

Добавим, что 12 сентября с визитом в Киев также прибыли британский принц Гарри и глава МИД Польши Радослав Сикорский.

